Zit het WK 3x3 van Laure Resimont erop? "Denk dat het voorbij is, maar winnen tegen China kan zeker"

Na de gewonnen wedstrijd tegen Brazilië vielen de Cats in de armen van Resimont, die in tranen uitbarstte. Bij Kris Meertens analyseerde ze haar actie. "Ik heb mijn voet omgeslagen, ik weet niet of het op de voet van de tegenstander was of niet."

"Ik ben superblij dat we in de kwartfinale zitten, maar er staat nu al een serieus ei op mijn enkel. Ik denk dat het voorbij is voor mij."

Hebben de andere Cats een kans tegen de titelverdedigers uit China? "Ik denk dat we al bewezen hebben dat we sterk zijn en goed meedraaien. Het team moet nu gewoon goed rusten en ik ben ervan overtuigd dat ze kunnen winnen. Dat komt in orde!"