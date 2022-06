Winterspelen in 2026 worden meest gendergelijke ooit door 8 nieuwe onderdelen: "Een mijlpaal"

Het IOC probeert al een tijd een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen na te streven, zowel in de hoeveelheid sporten en onderdelen als in het aantal deelnemende atleten. In Sotsji 2014 bestond nog 40 procent van het totale deelnemersveld uit vrouwen bestond, over vier jaar zal dat 47 procent zijn. Een historisch hoog aantal.

"We hebben flinke vooruitgang geboekt in het wegwerken van de genderkloof op de Winterspelen", zei IOC-voorzitter Thomas Bach. "We zijn vastberaden om nog meer gelijkheid te bereiken en Milaan-Cortina zal daar een nieuwe mijlpaal in zijn."

Een van de nieuwe onderdelen is het skispringen op de grote schans. Tot dusver mochten vrouwen enkel op de kleine schans om olympisch eremetaal strijden. Dat leidde tot steeds meer kritiek op het IOC. In wereldbekerwedstrijden springen de vrouwen wel al jaren op de grote schans.

Het programma voor de Spelen van 2026 wordt verder ook aangevuld met een gemengde landenwedstrijd in het skeleton, een vrouwendubbel in het rodelen, extra onderdelen voor zowel mannen als vrouwen bij de moguls en ook een nieuwe sport: ski-alpinisme, waarbij de deelnemers op ski's een berg beklimmen.