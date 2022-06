Maak kennis met de flamboyante "Voice of 3x3" Kyle Montgomery: "Ik ben een beetje gek"

"Het gekste wat ik ooit gezegd heb? Oei, mag ik dat luidop vertellen (lacht)? Er was eens een speler die enorm hoog spring. Ik zei: "Hij ging omhoog als viagra." Ik vond het wel grappig, maar ik denk dat ze het er misschien we uitgeknipt hebben", lacht Montgomery, die uitlegt waar hij zijn inspiratie haalt. "Ik ben sterk beïnvloed door rapmuziek en de manier waarop rappers metaforen en vergelijkingen gebruiken. Die creativiteit probeer ik ook te gebruiken in mijn commentaar. Het komt gewoon in me op. Ik ben wel altijd iemand geweest die een beetje gek is. De FIBA geeft me de vrijheid om mezelf te zijn en de fans hebben mij en mijn domme mopjes omarmd."

Thibaut Vervoort: "Hij is gewoon Must see TV"

Van de vele bijnamen die Kyle Montgomery al verzon, is Must see TV voor ons Belgen wellicht de bekendste. "Dat is Thibaut Vervoort", glimlacht hij. "Ik weet niet waarom, maar in het begin leek niet iedereen zo overtuigd van die bijnaam."



"In de Verenigde Staten is "must see tv" een veel voorkomende uitdrukking als er iets is wat je moet gezien hebben. Toen ik Thibaut Vervoort zag spelen in het profcircuit, zijn manier van spelen, hij is gewoon "electric". Ik dacht: "Die gast is must see tv"."

En zo gaat Vervoort nu door het leven als Must see TV. "Je moet hem gewoon gezien hebben. Je mag geen match van hem missen. Bovendien zijn de initialen van Thibaut Vervoort TV. Must see TV. Dus daar heb je het. Ik hou van die bijnaam", lacht Montgomery.



"Vervoort is in minder dan 12 maanden een sterspeler geworden in het 3x3-circuit. Hier op het WK speelt Must see TV in zijn achtertuin. Je mag echt geen enkele aflevering missen."