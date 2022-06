Biniam Girmay wint nationale tijdrittitel in eerste race na kurkincident

Van een triomfantelijke terugkeer gesproken. In zijn thuisstad Asmara kroonde Biniam Girmay zich bij zijn rentree meteen tot kampioen van Eritrea in het tijdrijden. Zondag gaat de 22-jarige renner nog voor de dubbel, want dan staat ook nog de wegrit op het programma.

Voor Girmay was het nationaal kampioenschap tijdrijden zijn eerste race nadat hij de Giro had moeten verlaten met een oogblessure. Die liep hij op toen hij na zijn ritzege een fles prosecco opende en de kurk in zijn oog knalde. Met zijn tijdritwinst heeft Girmay in elk geval getoond dat hij weer hersteld is van dat euvel.