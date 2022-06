Belgian Cat Elise Ramette gaat volgend seizoen haar geluk beproeven in Spanje

Elise Ramette kreeg haar jeugdopleiding bij Ieper en verdedigde later nog de kleuren van Gentson en Sint-Katelijne-Waver. In 2020 maakte ze de overstap naar Castors Braine, maar na 2 seizoenen voelt ze zich nu klaar voor een stap hogerop.

Ramette heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Cadi La Seu, vorig seizoen de nummer 4 in Spanje. "Elise is een jonge speelster met EuroCup-ervaring. We zijn ervan overtuigd dat zij ons kan helpen om onze ambities waar te maken", klinkt het bij de Spaanse club.

Elise Ramette maakt ook al een tijdje deel uit van de kern van de Belgian Cats. Voor het WK 3x3 viel ze in laatste instantie uit de boot.