Wout van Aert mist het BK door een knieblessure: "De meest verstandige beslissing"

Wout van Aert had al afgezegd voor het BK tijdrijden van vanmiddag in Gavere, maar ook zondag is de topfavoriet er niet bij.

Van Aert trok na de Dauphiné met zijn team Jumbo-Visma op stage naar Tignes, maar daar is zijn knie geraakt op training.

Van Aert last een korte rustperiode in en mist het BK, de Tour komt normaal niet in het gedrang.

"Het is doodjammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen", reageert de uittredende Belgische kampioen. "Normaal zou ik nooit afzeggen voor een Belgisch kampioenschap."

"Maar dit is de meest verstandige beslissing, want ik wil de Tour niet in gevaar brengen."