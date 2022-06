Wat liep er mis bij het vermeden drama van de Amerikaanse schoonzwemster? "Stress speelt zeker mee"

Loes Samyn is Belgisch kampioene in de vrije en technische solo en ook in het teamzwemmen, zowel vrij als technisch. Ze zit al 15 jaar in de sport en kan dus als geen ander de risico's inschatten.

Stress als boosdoener

Ook de Amerikaanse Anita Alvarez had ongetwijfeld haar choreo goed voorbereid op training. Waarom is het dan toch fout gelopen? "Op wedstrijd wil je natuurlijk extra je best doen en door de adrenaline ken je misschien net iets minder goed je grenzen", legt Samyn uit.



"Vorig jaar had ze het al eens meegemaakt tijdens een belangrijke wedstrijd waar ze zich kon plaatsen voor de Olympische Spelen, en nu dus op het WK.... Ik denk dat stress er dus ook zeker iets mee te maken heeft."



Net als vorig jaar waren het geen redders, maar wel haar trainster die Alvarez uit het water viste. Samyn: "Redders zijn in principe verplicht aanwezig, maar misschien kennen ze niet veel van waterballet en dachten ze dat ze gewoon onder water was."



"Een trainster kent natuurlijk haar zwemsters en merkt rare gedragingen meteen op. Ook als we in groep zwemmen ben ik ervan overtuigd dat we het snel zouden merken als er iets mis is. Wij kennen mekaar door en door."