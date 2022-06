Thomas Pieters rukt op naar 4 in München ondanks onweer, Thomas Detry ook knap naar 15

clock 20:57 20 uur 57. Pieters knap naar 4 met 7 birdies en 1 eagle. Wat een ronde van Pieters. Letterlijk door weer en wind klom hij van de 29e naar de 4e plaats. Onze landgenoot zette 7 birdies en 1 eagle neer, met slechts 1 bogey: goed voor 64 slagen, 5 beter dan gisteren. Pieters putte erg sterk en zal enkele lange putts in de cup verdwijnen. Met 133 plaatsen (-11 onder par) staat hij 1 plaats van nummer drie Daan Huizing uit Nederland, de Nieuw-Zeelander Ryan Fox is tweede met 130 slagen, helemaal bovenaan behoudt de Chinees Haotong Li zijn positie (129 slagen). Ook Thomas Detry had een geslaagde tweede dag: van 71e met 71 slagen naar 15e met 66 slagen. Daarmee is hij gedeeld 16e. . Pieters knap naar 4 met 7 birdies en 1 eagle Wat een ronde van Pieters. Letterlijk door weer en wind klom hij van de 29e naar de 4e plaats. Onze landgenoot zette 7 birdies en 1 eagle neer, met slechts 1 bogey: goed voor 64 slagen, 5 beter dan gisteren. Pieters putte erg sterk en zal enkele lange putts in de cup verdwijnen.



Met 133 plaatsen (-11 onder par) staat hij 1 plaats van nummer drie Daan Huizing uit Nederland, de Nieuw-Zeelander Ryan Fox is tweede met 130 slagen, helemaal bovenaan behoudt de Chinees Haotong Li zijn positie (129 slagen).



Ook Thomas Detry had een geslaagde tweede dag: van 71e met 71 slagen naar 15e met 66 slagen. Daarmee is hij gedeeld 16e.

clock 16:49 Onweer boven München gooide roet in het eten. 16 uur 49. Onweer boven München gooide roet in het eten

clock 16:48 16 uur 48. Een onweer in München heeft de ronde van Thomas Pieters onderbroken. Na 10 holes in zijn 2e ronde staat hij op een gedeelde 23e plaats, maar de helft van de golfers moet zijn tweede ronde nog afwerken. Naast een bogey mocht Pieters ook 2 birdies en een eagle (2 slagen onder de baan) op zijn scorekaart schrijven. Afwachten of hij zijn ronde vandaag nog kan voltooien.

clock 16:47 Thomas Pieters had een geweldige eagle in huis op hole 9. 16 uur 47. Thomas Pieters had een geweldige eagle in huis op hole 9

clock 16:45 16 uur 45. Detry rukt op. Thomas Detry heeft gedaan wat hij moest doen in de tweede ronde: plaatsen goedmaken. Onze landgenoot moest op zijn derde hole wel een bogey incasseren, maar maakte dat daarna goed met 7 birdies, waarvan 3 in zijn laatste 4 holes. Dankzij die ronde in 66 slagen maakt Detry een grote sprong in het klassement en mag hij zaterdag op de rand van de top 10 aan zijn derde ronde beginnen.

clock 24-06-2022 clock 20:23 20 uur 23. Voorzichtige start van de Belgen. Thomas Pieters heeft zijn eerste rondje in München in 69 slagen afgewerkt, 7 slagen meer dan de Chinese leider Li Haotong. Pieters wisselde 5 birdies af met 2 bogeys en staat daarmee 29e. Voor Thomas Detry wordt het nog lastig om de cut te halen, na een rondje van -1. Vooral een dubbele bogey op de 6e hole brak Detry zuur op.



Voor Thomas Detry wordt het nog lastig om de cut te halen, na een rondje van -1. Vooral een dubbele bogey op de 6e hole brak Detry zuur op.

clock 09:55 Thomas Pieters werd van dichtbij gevolgd tijdens zijn trainingsronde. 09 uur 55. Thomas Pieters werd van dichtbij gevolgd tijdens zijn trainingsronde