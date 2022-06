Nieuwe FIFA-ranglijst: België blijft 2e, Frankrijk valt uit top 3

Geen verrassingen in de vers gepubliceerde FIFA-ranglijst. Sinds 31 maart is en blijft België - volgens die rangschikking, toch - de op één na beste ploeg ter wereld. Dat met het zware 1-4-verlies tegen Nederland en het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Wales in de Nations League in het achterhoofd.

Gelukkig voor de Belgen deed Frankrijk nog slechter: het verloor van Denemarken en Kroatië en speelde gelijk tegen Oostenrijk en Kroatië. Balans voor de wereldkampioen in groep 1 van de hoogste divisie in de Nations League: een laatste plaats en 2 op 12.

En dus zakken Les Bleus uit de top 3. De nieuwkomer: Argentinië. De prestigieuze 3-0-overwinning tegen Italië in de Finalissima (de winnaar van het EK tegen de winnaar van de Copa América) was voldoende om de derde plaats in te nemen.

De Rode Duivels hebben nog altijd een comfortabele voorsprong op hun eerste achtervolger. Zelf volgt het op 16 punten van Brazilië. Ook Europees kampioen Italië zakt een plaatsje, van 6 naar 7.

Nederland stijgt van de 10e naar de 8e plaats. Voor Oranje is het de hoogste positie op de ranglijst in zeven jaar.