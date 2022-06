Hele wereld lacht met nieuw logo Cercle, maar expert applaudisseert: "Het heeft guts"

Toch breekt Jeurissen een lans voor de collega's die het ontwerp uit hun hoed toverden. Hij is namelijk wél positief over het nieuwe logo van Cercle Brugge.

"Ik begrijp dat er veel kritiek komt", knikt Dimitri Jeurissen, creatief directeur bij Base Design - een bureau dat werkt voor wereldmerken als de New York Mets en Puma. "Een verandering is nu eenmaal heel emotioneel voor een supporter."

Ondertussen was de onthulling ook op Reddit - het grootste forum ter wereld - een "trending topic". Het nieuwe logo van Cercle was het derde meest besproken voetbalitem van de dag.

Onder meer op Twitter spuwden voetballiefhebbers en Cercle-supporters bijna collectief het hippe design uit. "Is dit de slechtste rebranding ooit?", vroeg een account gespecialiseerd in logo's zich af.

Geen afkooksel

"Bovendien is het ook geen afkooksel van iets anders. Het heeft een eigen persoonlijkheid. Dat is heel belangrijk."

"Dit logo is sterk omdat het dynamisch is", duidt hij. "De kleur knalt heel hard en de typografie is duidelijk en heel bold (vet, red.). Alles heeft een duidelijke fit ten opzichte van de naam."

Fans van Cercle moeten dus niet verlegen zijn om straks met het logo op de borst rond te lopen?

"Ze moeten dit logo omarmen", vindt Jeurissen. "Take it on! Ik weet dat het een heel proces is en dat het gevoelig ligt. Kijk ook maar naar Juventus, dat enkele jaren geleden zijn logo eveneens radicaal wijzigde."

Benieuwd of de supporters van Cercle er vrede mee zullen nemen...