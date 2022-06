Fabian Cancellara tipt Ben O'Connor opnieuw als dark horse: "Hij kan de lachende 4e man worden"

Wie wordt de vreemde eend in de bijt in de top 5 van de Tour? Welke renner wordt het pareltje waarmee je het verschil kan maken in de Sporza Tourmanager?

Vorig jaar was Ben O'Connor de grote verrassing met een 4e plek in het eindklassement. En volgens Fabian Cancellara kan O'Connor opnieuw hoge toppen scheren.

"O'Connor maakte een een uitstekende indruk in de Dauphiné, waarin hij 3e eindigde achter het duo Roglic-Vingegaard. Hij is iemand die elke dag kan strijden, een heel belangrijke eigenschap voor een klassementsman", zegt Cancellara.

"Bovendien is AG2R volledig rond O'Connor gebouwd. Bob Jungels kan een belangrijke pion worden in dat verhaal. De Luxemburger toonde in de Ronde van Zwitserland dat hij stilaan terug is na een dubbele operatie aan zijn lies."

Cancellara zou niet verbaasd zijn als O'Connor op het eindpodium staat. "Ik denk dat Pogacar, Roglic en Thomas de 3 grootste podiumkandidaten zijn."

"Maar als 3 honden vechten om een been, zou O'Connor er wel eens mee heen kunnen lopen. Hij kan de lachende 4e man worden."