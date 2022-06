Drama op WK zwemmen: coach redt zwemster die bewusteloos naar bodem zonk

Het waren bange momenten voor iedereen in het zwemcomplex van Margaret Island, waar de artistieke disciplines plaatsvinden. Anita Alvarez ademde niet meer na haar vrije solo-oefening en zakte naar de bodem.



Haar coach Andrea Fuentes zag het gevaar en sprong prompt het water in om Alvarez te redden.



"We waren heel bang. Ik sprong in het water, omdat de redders het niet deden. Ze begrepen mijn geroep niet", legde Fuentes, een viervoudige olympische medaillewinnares aan de Spaanse sportkrant Marca uit. "Ik zwom zo snel ik kon, als was het een olympische finale."



Fuentes, gekleed met short en T-shirt, dook naar de bodem en haalde de onfortuinlijke zwemster naar boven. Ondertussen was er nog een man in het bad gesprongen om de coach bij te staan. Met zijn tweeën kregen ze de drenkelinge op de rand van het zwembad.



"Ik was bang, omdat ik zag dat ze niet ademde. Maar nu gaat alles weer goed", klonk het finaal opgelucht.



Alvarez werd op een draagbaar afgevoerd naar het medische centrum van het ziekenhuis, haar ploegmaats en toeschouwers bleven in shock achter.



Wat later kwam er wel een geruststellend communiqué van het Amerikaanse zwemteam.





Volgens Fuentes zal Alvarez vandaag rusten en hoopt ze vrijdag mee te kunnen doen aan de teamwedstrijd, al zal ze dan groen licht moeten krijgen van de dokters.