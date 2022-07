Waarom Wout van Aert meer favoriet is dan Ganna in Tour-tijdrit: "Het is zoals een veldrit"

In Kopenhagen opent de Tour de France vandaag de deuren met een tijdrit van 13,2 kilometer. Wie krijgt de eerste gele trui om de schouders? "Het is een parcours waarop je geregeld moet optrekken en dat is in het voordeel van Wout van Aert", zegt de Deense oud-renner Rolf Sørensen, die het tijdritparcours als zijn broekzak kent.