Victor Campenaerts: "In de WorldTour blijven? Dat is niet belangrijk"

Maar hoe fel is Victor Campenaerts (30) bezig met zijn rekenmachine? "Het leeft nu meer omdat het eigenlijk heel goed gaat", vertelde hij aan onze reporter in de marge van het BK tijdrijden.

Of ik in de WorldTour blijven belangrijk vind? Eerlijk: absoluut niet.

"We zijn er niet echt mee bezig, maar als alles goedloopt, dan is het mogelijk dat we in de WorldTour blijven."

"Het leek zogezegd uitzichtloos, maar iemand stuurde me begin deze week een grafiekje waaruit blijkt dat we als het ware morgen zomaar in de top 18 kunnen springen."

"Iedereen zal denken: wat is er veranderd?"

Victor Campenaerts past het motto "elk nadeel heb zijn voordeel" ook in dit dossier toe.

In de WorldTour is er startplicht. Ploegen die een verdieping lager staan in de pikorde, ontvangen veelal wildcards en beschikken daarbij over startrecht. Een belangrijke nuance volgens de uurrecordhouder.

"Dat kan je ook mogelijkheden geven als ploeg. Je kunt dan koersen laten vallen. Dat is ook een goeie optie."

Maar denken zijn teambazen daar ook zo over? "In de WorldTour is het makkelijker om sponsors aan te trekken."

"Maar ik denk niet dat iemand het zou merken als we uit de WorldTour vallen. Er zouden 100.000 artikels over geschreven worden, maar iedereen zal denken: wat is er eigenlijk veranderd?"