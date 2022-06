Onze spion in het peloton: "Rare selectie van Jumbo-Visma, Ewan zal Kluge ook in de bergen missen"

Onze spion in het peloton is klaar voor het BK en volgde ook aandachtig de voorbereidingskoersen op de Tour de France. Hij heeft ook de eerste selecties onder ogen gekregen en heeft enkele bedenkingen.

Intussen zijn de eerste selecties voor de Tour de France vrijgegeven. Jumbo-Visma beet de spits af en ik vind het een rare selectie bij de Nederlanders. Als je hun Tour-ploeg naast die van de voorbije jaren legt, dan is er toch een wezenlijk verschil. Ik zie minder klimmers. Is dat dan een teken dat ze meer inzetten op Wout van Aert dan op de eindzege? Ik had veeleer types als Robert Gesink of Rohan Dennis verwacht dan Nathan Van Hooydonck. Al is die wel supergoed bezig dit jaar. Jumbo-Visma zal de boel niet controleren zoals ze de voorbije 2 edities deden, met toen Tadej Pogacar die telkens met de eindzege aan de haal ging. Iemand zoals Tiesj Benoot is natuurlijk wel polyvalent en kan ook lang meegaan in de bergen als hij op zijn best is. Dat heeft hij al bewezen in Parijs-Nice.

Nathan Van Hooydonck is de meesterknecht van de Jumbo-kopmannen.

"Zet Lotto-Soudal meer in op ontsnappingen?"

Ook het achttal van Lotto-Soudal vind ik een atypische selectie. De ploeg puilt uit van de vrijbuiters. Zetten ze dan meer in op ontsnappingen dan op sprints met Caleb Ewan? Het is ook opvallend dat de Australiër geen typische lead-out meekrijgt. Jasper De Buyst en Roger Kluge zijn 2 heel belangrijke pionnen die in deze Tour ontbreken in de sprinttrein van Ewan. De Buyst is na een val in Turkije blijkbaar nog niet helemaal fit, een reden voor de afwezigheid van Kluge ken ik niet. Maar geloof me: Ewan zal de Duitser enorm missen. Niet enkel in de sprints, maar ook in de bergen.

Roger Kluge is het schoolvoorbeeld van een renner die zich bergop als eerste aan de kant zet en daarna weet welke wattages hij kan en moet trappen om net binnen de tijdslimiet aan te komen met zijn sprinter.

Ik probeer het uit te leggen. Kluge is het schoolvoorbeeld van een renner die zich bergop als eerste aan de kant zet en daarna weet welke wattages hij kan en moet trappen om net binnen de tijdslimiet aan te komen met zijn sprinter. Kluge haalt dan renner voor renner in om dan zonder al te veel problemen post te vatten in de gruppetto. Ja, ik geef het toe: Kluge heeft ook mij al vaak ingehaald. Natuurlijk kan Ewan ook sprints winnen zonder lead-out. Florian Vermeersch is een sterke beer, hij kan Ewan in een ander treintje afzetten. Maar ik blijf erbij: zonder sprinttrein zal het voor Ewan sowieso minder gemakkelijk zijn om een rit te winnen.

Roger Kluge is er niet bij in de Tour.

"Transfer kruipt misschien in het hoofd van Merlier"

Voor de Tour losbarst krijgen we zondag nog het BK. De wind wordt een beslissende factor, want in De Moeren heb je echt niet veel nodig om het peloton te doen scheuren. Al houden de laatste voorspellingen het bij tegenwind en dat is niet gunstig. Zonder wind wordt het een gecontroleerd BK met Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix die er alles aan zullen doen om het tot een sprint te laten komen. Bij afwezigheid van Wout van Aert is Jasper Philipsen mijn topfavoriet. Hij heeft indruk gemaakt in de Ardennen-rit in de Baloise Belgium Tour. Alpecin-Fenix heeft met Tim Merlier nog een topsprinter, maar hij zal misschien iets minder steun krijgen van zijn ploeg omdat hij naar Quick Step-Alpha Vinyl zou verhuizen. Dat zal misschien allemaal een beetje in het hoofd van Merlier kruipen en dat is niet de optimale voorbereiding op een BK. Maar ook zonder dat transfergerucht zou Alpecin-Fenix volgens mij sowieso de kaart-Philipsen getrokken hebben. Tim heeft gesukkeld met zijn elleboog en is enkele procentjes minder. Al reed hij de jongste weken niet slecht.

Alpecin-Fenix heeft met Tim Merlier nog een topsprinter, maar hij zal misschien iets minder steun krijgen van zijn ploeg omdat hij naar Quick Step-Alpha Vinyl zou verhuizen.

Tim Merlier is sinds zijn val in Parijs-Roubaix een beetje op de sukkel.

"De Bondt zou zomaar voor de 2e keer het BK kunnen winnen"