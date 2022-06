Ninove blijft drie jaar langer aankomstplaats van de Omloop, vrouwenwedstrijd promoveert naar WorldTour

De aankomstplaats van de Omloop Het Nieuwsblad lag voor het eerst in Ninove in 2018 op de bekende Halsesteenweg, waar jaren de Ronde Van Vlaanderen aankwam. Sinds 2019 ligt de finish in het centrum van Ninove.

Het contract tussen Flanders Classics, organisator van de Omloop Het Nieuwsblad, en de gemeente Ninove werd vandaag tot en met 2025 verlengd.

"De gekende finale over de Muur van Geraardsbergen en Bosberg zorgde de afgelopen jaren zowel bij mannen als vrouwen reeds voor mooie winnaars", zegt Thomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

Verder raakte ook bekend dat de vrouwenwedstrijd vanaf 2023 deel uitmaakt van de Women's World Tour, net als bij de mannen ook het hoogste niveau bij de vrouwen.

Het is de 6e Belgische eendagswedstrijd op het hoogste niveau, met ook nog de Driedaagse Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De mannenwedstrijd werd in 2022 gewonnen door Wout van Aert, bij de vrouwen was Annemiek van Vleuten de sterkste.