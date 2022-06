Kunst in de Tour: de schilderachtige shirts van Jumbo-Visma in beeld

De shirtverandering van Jumbo-Visma is op vraag van de organisatie. Hun normale gele outfit zou te veel verwarring veroorzaken met de gele leiderstrui. Het biedt aan de ploeg de kans om creatief uit de hoek te komen.

En dat hebben ze gedaan. In het nieuwe truitje zitten kunstwerken van drie Nederlandse schilders verwerkt. Het gaat om Rembrandt, Van Gogh en Vermeer. Wie goed zoekt vindt fragmenten van onder andere "Het melkmeisje", De nachtwacht" en "Het korenveld met maaier".

Het resultaat is op zijn minst gezegd 'speciaal' te noemen. Of het ook mooi is, laten we in het midden, maar oordeelt u vooral zelf.