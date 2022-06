Kevin-Prince Boateng trakteert 2.023 kebabs aan Hertha-fans na contractverlenging

Van Dortmund en Tottenham tot AC Milan en Barcelona. Het lijstje topclubs waar Kevin-Prince Boateng ooit de dienst uitmaakte oogt indrukwekkend. De middenvelder, ondertussen 35, komt tegenwoordig op zijn oudere dag uit voor Hertha Berlijn, de club waar hij ook zijn jeugdreeksen doorliep.

Met Hertha wist Boateng zich afgelopen seizoen maar op de valreep te verzekeren van het behoud in de Bundesliga, mede dankzij Rode Duivel en aanvoerder Dedryck Boyata. Als bedanking werd Boateng door Hertha beloond met een contractverlenging tot 2023.

Om dat te vieren trakteert hij de fans op 2.023 broodjes kebab bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Eintracht Frankfurt, zo maakte zijn club woensdag bekend in een ludieke aankondiging. Of Boateng ook zelf achter de grill zal staan is nog niet bekend.