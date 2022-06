Ex-topsprinter Marcel Kittel over experimentele Lotto-sprinttrein: "Het is zeker een risico"

Drie jaar lang stond de sprinttrein van Lotto-Soudal vast op de rails. Het trio Ewan-De Buyst-Kluge was onafscheidelijk in de grote rondes, maar nu wordt de siamese drieling toch chirurgisch uit elkaar getrokken. "Zonder ervaring samen is het lastig", voorspelt ex-topsprinter Marcel Kittel.

Sinds zijn komst bij Lotto Soudal in 2019 kwam Caleb Ewan aan de start van zes grote rondes. In evenveel grote rondes stond de Duitser Roger Kluge aan zijn zijde. Jasper De Buyst was van de partij in vijf van de zes gevallen - enkel voor de afgelopen Giro moest hij geblesseerd afhaken. De Ewan-trein was de laatste jaren erg succesvol in de Giro en de Tour. De Australiër behaalde 9 ritzeges (5 in de Tour, 4 in de Giro) na voorbereidend werk van de Duits-Belgische loods. De laatste twee rondes stokte, mede door snelle valpartijen, de motor. Nu kiezen ze dus voor verandering.

De geschiedenis van het Ewan-treintje bij Lotto

Tour 2022 Janse van Rensburg Vermeersch Frison ? Giro 2022 Selig Kluge Schwartzmann 0 zeges (opgave rit 12) Tour 2021 De Buyst Kluge Van der Sande 0 zeges (opgave rit 4) Giro 2021 De Buyst Kluge Oldani 2 zeges (opgave rit 8) Tour 2020 De Buyst Kluge Frison 2 zeges Tour 2019 De Buyst Kluge Keukeleire 3 zeges Giro 2019 De Buyst Kluge Van der Sande 2 zeges (opgave rit 12)

Training volstaat niet

Reinardt Janse van Rensburg wordt de nieuwe lead-out van Ewan. De Zuid-Afrikaan zat enkele maanden geleden nog zonder ploeg en werd pas op 1 mei opgevist door Lotto-Soudal. Hij fungeerde nog maar één keer als loods voor de Australische spurtbom. Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Frederik Frison zullen het verdere voorbereidingswerk verdelen.

"Ik vind het zeker een risico om een heel nieuwe trein mee te nemen naar de Tour", zegt Marcel Kittel aan Sporza. "Een sprinter houdt van een vast patroon. En zeker in de Tour moet je op je ploeggenoten kunnen vertrouwen."

"Je kunt de sprinttrein oefenen op stage, maar de hectiek en alles wat erbij komt in een koers kun je niet simuleren. Dat moet je in wedstrijden uittesten. In de eerste etappes wordt het misschien even zoeken voor Ewan."

Marcel Kittel won in zijn carrière liefst 14 Touretappes.

Afzetten aan laatste twee kilometer

Het parcours zorgt er echter voor dat er niet veel tijd is om te zoeken. "Snel winnen is altijd belangrijk, maar in deze Tour meer dan ooit. Er zijn niet zoveel kansen. In de eerste week zijn er twee kansen, maar daarna is het wachten tot etappe 19", legt Kittel uit.

"Het wordt lastig, maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Ewan is goed in positioneren, maar in de Tour heb je altijd een beetje hulp nodig in de supersnelle finales."

"Misschien moet hij gewoon zijn eigen teamgenoten gebruiken om in een goede positie de laatste twee kilometer aan te vatten en dan zijn eigen ding doen", zegt Kittel.

Misschien speelt het mee dat Roger Kluge zijn contract nog niet heeft verlengd bij Lotto. Marcel Kittel