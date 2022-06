Erik Zabel betreurt afwezigheid van Cavendish in Tour: "Veranderen van team lijkt enige optie"

"Cavendish aan de start is altijd een verrijking voor de Tour. We zullen hem missen dit jaar."

"Als Cavendish Quick Step verlaat, verliest hij wel Mørkøv"

"Maar Quick Step - Alpha Vinyl is een ploeg met heel veel sterke renners die in de 2e en de 3e week ritzeges kunnen najagen vanuit de vlucht. Daarom is het voor zo'n topteam verstandiger om maar met 1 topsprinter naar de Tour af te zakken."

Is 2 sprinthaantjes op hetzelfde erf te veel? “Niets is onmogelijk. Jakobsen en Cavendish zouden wel samen naar de Tour kunnen gaan", denkt Zabel.

2 sprinters in dezelfde Tour-ploeg? Niets is onmogelijk, maar bij Quick Step hebben ze zoveel andere sterke renners die voor ritwinst kunnen gaan

Moet de 37-jarige Cavendish van team veranderen om ooit nog eens aan de Tour te kunnen deelnemen?

“Bij HTC-Columbia was Cavendish ook in zo'n situatie verwikkeld. Maar toen was hij het die Greipel telkens uit de Tour-selectie hield. De Duitser is toen vertrokken naar Lotto-Soudal om eindelijk eens de Tour te kunnen rijden."

"Als Cavendish een gooi wil doen naar een 35e ritzege in de Tour, zou verhuizen naar een ander team wel eens de enige optie kunnen zijn."

"Hij zal het dan wel zonder zijn loods Michael Mørkøv moeten stellen. De Deen is de sleutel geweest tot heel veel successen van Cavendish. Veranderen van team is dus wel een goede optie, maar geen garantie op succes."