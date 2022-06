Debutant Bauke Mollema verpest het feestje van Tom Dumoulin op NK tijdrijden

"Ik was gewoon niet goed genoeg", verklaarde Tom Dumoulin na zijn 2e plaats. "Ik heb de Giro verlaten met heel veel rugpijn en ik heb het 2 weken rustig gedaan, maar ik heb toch veel last gehad. Ik kon me niet voorbereiden zoals ik wilde. Het zat er niet in."

Kon de afscheidnemende Dumoulin zich voldoende opladen? "Dat viel wel mee. Het is niet dat ik de teugels in mijn hoofd al laat vieren."

"Ik wil er nog altijd voor gaan. Dat zorgt voor onrust in mijn lichaam en dat heb ik ook nodig."