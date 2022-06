"Mee$$eman" en Allemand winnen de WNBA-topper in Las Vegas na historische comeback

De start van Meesseman en co. was dramatisch in gokstad Las Vegas. De thuisploeg leek na het eerste kwart (41-18) geen kind te hebben aan Chicago, maar niets bleek minder waar.

De titelverdediger panikeerde niet, zag de achterstand eerst nog oplopen tot liefst 28 punten (51-23), maar timmerde daarna netjes aan de weg terug. Halfweg het derde kwart nam het voor het eerst sinds de openingsminuut weer de leiding over, waarna het crescendo ging voor Chicago.

Het slotkwart van de wedstrijd was erg spannend, maar Las Vegas was niet in staat weer over te nemen. Emma Meesseman was uiteindelijk goed voor 17 punten, 6 rebounds en 6 assists in de 95-104-zege. Het is de strafste comeback in de WNBA-geschiedenis.

Julie Allemand kreeg tien minuten vanaf de bank en deed het ook goed. Ze bracht 6 field goals aan en deed zo meer dan haar duit in het zakje voor Chicago.

In de stand blijft Las Vegas leider met 13 zeges en 3 nederlagen, Chicago volgt als derde met 11 zeges en 5 nederlagen.