Uw gids voor het BK op de weg (m/v) van zondag 26 juni: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

Van Aert reed in de finale weg met Remco Evenepoel, enkel Edward Theuns kon zijn wagonnetje nog aanpikken. In een sprint met z'n drieën had Van Aert weinig overschot tegen Theuns.

Wout van Aert leefde met twijfels toe naar de Tour de France, nadat hij door een blindedarmontsteking was geveld. In Waregem bewees hij echter dat het met zijn vorm meer dan snor zat.

Het parcours:

Johan Museeuw heeft zijn schouders gezet onder het BK aan de Belgische kust en de tweevoudige Belgische kampioen heeft een route voor de sprinters uitgetekend.

Zoek niet naar hellingen zoals de Kemmelberg of kasseistroken in het Heuvelland, het traject is van begin tot eind vlak over brede wegen.

Geen klassieke ingrediënten van een voorjaarskoers, wel een rode loper voor een koninklijke sprint.

Al kan de wind het koersverloop een bepalende richting uitsturen. Na de start op het Marktplein van Middelkerke trekt het peloton via Oostende en Diksmuide naar een dubbele lus in het binnenland met De Moeren als ankerpunt.

Die tweevoudige passage in het windgat kan de koers afkruiden richting de lokale lus in Middelkerke.

Dat rondje van 13,6 kilometer tackelen de mannen 6 keer. Na 208,7 kilometer kennen we de winnaar op de Koninginnelaan.

Bij de vrouwen is de passage door De Moeren niet opgenomen in hun route. Na een West-Vlaams ommetje vechten zij het onder elkaar uit in 5 lokale rondes, goed voor een totaalpakket van 119,9 kilometer.