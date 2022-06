Julian Alaphilippe maakt rentree op Frans kampioenschap na zware val in Luik-Bastenaken-Luik

Alaphilippe maakte een ferme smak in de graskant tijdens de finale van Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman raakte betrokken bij een massale val, waarna zijn landgenoot Romain Bardet hem meteen te hulp schoot.

Het verdict bleek hard bij Alaphilippe. Er werd meteen gevreesd voor zijn Tour-deelname, die op 1 juli begint in Kopenhagen. De Franse kopman van Quick-Step Alpha Vinyl bleek na zijn val twee ribben en een schouderblad te hebben gebroken. Daarbovenop liep hij nog een klaplong op.

Vorige maand liet de wereldkampioen weten dat ‘alles de goede kant op ging’, hij kon opnieuw beginnen aan zijn trainingstochtjes. Ondertussen is hij fit genoeg om ook weer wedstrijdkilometers te malen. Te beginnen met het Frans kampioenschap van komende zondag in en rond Cholet. Of hij de Tourstart haalt is nog niet zeker.