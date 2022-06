Geen rust na spelerscarrière: Carlos Tevez begint meteen als coach van Rosario

Rosario probeert al even de oude glorie te herstellen. De club, die in de jaren 70 en 80 vier landstitels veroverde, kwam al even niet meer in de buurt van de hoofdprijzen. Met de onervaren Carlos Tevez gooit de club het na een start met 4 op 12 over een andere boeg.

Tevez kondigde begin deze maand nog maar zijn afscheid aan als speler. De 38-jarige spits kreeg geen contractverlenging bij zijn jeugdclub Boca Juniors en slaat dan maar een andere weg in.

Voor de voormalige topspits, die uitkwam voor onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus, wordt het zijn eerste uitdaging als hoofdcoach. Hij tekende een contract voor één seizoen.