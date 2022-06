Geen Alaphilippe en Cavendish in Tour-selectie van Quick Step-Alpha Vinyl

Vooral in het geval van Alaphilippe is dat allerminst een verrassing. Twee maanden geleden liep de wereldkampioen zware blessures op bij een val in Luik-Bastenaken-Luik.

We willen Julian wat meer tijd geven, zodat hij 100% kan zijn in het tweede deel van het seizoen.

Steels: "Héél lastige beslissing om Julian thuis te laten"

"Het wordt een Tour met een beetje van alles in, dus daarom hebben we voor een uitgebalanceerde ploeg gekozen", verklaart ploegleider Tom Steels de keuzes.

"Ik wil benadrukken dat onze twee reserves (Cavendish en Sénéchal) veel professionalisme aan de dag hebben gelegd door de voorbije weken te blijven trainen en gefocust te blijven, wat hen ook 2 nationale titels heeft opgeleverd."

"De beslissing om Julian thuis te laten, was héél lastig, omdat hij een van de meest iconische renners is. We hebben samen al zoveel mooie momenten geschreven in de Tour."

"Julian heeft hard gewerkt om weer in vorm te geraken na zijn crash in Luik. Maar een renner zoals hij moet top zijn, zodat hij zich kan meten met de beste renners in het peloton. Daarom hebben we besloten om hem wat meer tijd te geven, zodat hij 100% zal zijn in het tweede deel van het seizoen."

Voor de ritzeges rekent Quick Step-Alpha Vinyl voornamelijk op Fabio Jakobsen. "Hij mag de Tour ontdekken. Tim (Declercq) zal hem bijstaan op het vlakke en in de bergen, Kasper (Asgreen), Yves (Lampaert) en Michael (Mørkøv) vormen een solide sprinttrein."