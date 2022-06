De onlegbare puzzel die dit jaar nóg complexer is: hoe wordt de Belgische voetbalkalender samengesteld?

“Dit jaar was het de moeilijkste puzzel ooit”, verzekert hij.

Anderlecht - Club Brugge tijdens het weekend waarin een oude studiemakker trouwt. Of een derby net op het moment dat de vriendin een citytrip gepland heeft.

Als de Pro League om 11 uur de kalender voor het nieuwe seizoen bekendmaakt, zijn er nu eenmaal altijd wedstrijddagen die reeds bezet zijn in je agenda.

Autoloze zondag

“Maar Anderlecht en Union vallen onder dezelfde politiezone”, duidt Van Brantegem. “Er kan dus maar één ploeg thuisspelen per weekend. Bij Club en Cercle, Standard en Seraing en STVV en Genk is dat eveneens het geval.”

Steevast zijn de belangrijkste betrokkenen de lokale politiediensten. Zij moeten namelijk voldoende agenten kunnen voorzien om de veiligheid in en rond stadions te garanderen.

Vergeet de gedachte dat je clubs gewoon lukraak tegen iedere tegenstander kunt laten spelen, met afwisselend een thuis- en uitwedstrijd. Want meerdere belanghebbenden bemoeilijken de zaak.

Het aantal verschillende stukjes was dan ook eindeloos.

“Stel je voor dat Union en Anderlecht allebei Europees doorstoten. Wie laat je dan spelen op Autoloze Zondag? Het is één van de vele dilemma’s. En na het coronatijdperk zijn er meer festiviteiten dan ooit.”

Daarnaast is er ook een waslijst aan jaarlijkse events om rekening mee te houden. Tomorrowland in Antwerpen, de 24 uren van Spa-Francorchamps in Luik, Pukkelpop in Limburg, …

Bescherming voor Europa

En dus worden in het weekend voor Europese midweekmatchen beter toppers ingepland.

Want zullen Anderlecht en Antwerp zes groepsmatchen op donderdag moeten afwerken of niet? Bovendien wil de Pro League zeker dit seizoen onze vertegenwoordigers zoveel mogelijk beschermen.

De onzekerheid over het Europese parcours van onze clubs bemoeilijkt de zaak nog een pak meer.

Naar de wensen van de clubs hebben we dit seizoen pas op het allerlaatste gekeken.

Traditiegetrouw mag elke eersteklasser ook een “wens” doorgeven, zoals: geen kerstvoetbal voor eigen publiek. “Maar daar hebben we dit seizoen pas op het allerlaatste naar gekeken”, anticipeert de kalendermaker op eventuele ontgoochelingen.

Nog enkele gebruikelijke parameters om rekening mee te houden: alle clubs moeten een ongeveer even zware seizoensstart hebben. Stadsgenoten Club en Cercle Brugge die hetzelfde stadion delen. En rechtenhouder Eleven Sports die natuurlijk ook wil wegen op de volgepakte planning met 18 ploegen.

WK en integratie beloften

Want…

Dit jaar is natuurlijk uniek omdat er midden in het seizoen een WK gespeeld moet worden. Een week voor het voetbalfeest in Qatar zal er nog gewoon competitievoetbal zijn. Extra kopzorgen voor de kalendermakers.

“Heel bizar om rekening mee te houden”, geeft Van Brantegem toe, die ook nog eens de belofteploegen moest integreren. “Een effect dat allerminst te onderschatten valt.”

Hij illustreert dat met een voorbeeld: “De beloften van KV Mechelen zitten in dezelfde reeks als aartsrivaal Racing Mechelen. Dan zal de lokale overheid wellicht bevelen dat de match niet mag gespeeld worden in een complex met mindere veiligheidsvoorschriften. Er zal dus uitgeweken moeten worden naar het hoofdstadion. Daar twee matchen op een dag spelen, is evenwel onmogelijk.”

Ziet u de puzzel nog zitten?

Met dank aan een supercomputer rollen er toch altijd enkele kalenderscenario’s uit de bus. Vervolgens proberen Van Brantegem en zijn team uiteindelijk het best mogelijke schema te kiezen.

Straks volgt de presentatie van het huzarenstukje.

De kalendermanager hoort u maar beter niet vloeken…