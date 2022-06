Yanina Wickmayer stormt bij comeback meteen naar hoofdtabel Wimbledon

Na de komst van haar eerste dochter in april vorig jaar haalde Yanina Wickmayer in februari haar tennisracket weer uit de kast. Op ITF-toernooien kon ze opnieuw matchritme opdoen.

Begin deze maand probeerde ze het in Rosmalen voor het eerst weer op het WTA-niveau, maar sneuvelde ze in de kwalificaties. Op de hoofdtabel van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, raakte ze wel.

Wickmayer klopte achtereenvolgens de Oostenrijkse Julia Grabner, de Bulgaarse Isabella Shinikova en de Zuid-Koreaanse Su Jeong Jang, telkens in twee sets. Ze mag zich zo voor de dertiende keer opmaken voor Wimbledon.

Voor haar zwangerschapsverlof was Wickmayer er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot de achtste finales. In 2009 haalde ze de halve finales op US Open, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Wickmayer vergezelt Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) en Greet Minnen (WTA 89) op de hoofdtabel. Ook Kirsten Flipkens speelt op The All England Club, dankzij haar beschermde ranking. Ysaline Bonaventure raakte niet voorbij de kwalificaties.