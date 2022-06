Yanina Wickmayer stoomt door naar laatste ronde van kwalificaties Wimbledon

Bonaventure probeert zich voor de zesde keer te plaatsen voor een grandslamtoernooi. In 2020 bereikte ze de tweede ronde van de US Open. Op de Australian open (2019 en 2021), Roland Garros (dit jaar) en Wimbledon (2019) ging ze er telkens in de eerste ronde uit.



De 32-jarige Yanina Wickmayer, in 2009 halvefinaliste op de US Open, gaat voor een dertiende deelname aan de grasgrandslam. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot de achtste finales.