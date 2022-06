WK 3x3: Servische mannen imponeren, om 14 uur start de 2e sessie

clock 13:16 13 uur 16. Duitsland gaat kopje-onder. Een flinke nederlaag van tegen China: dat is het verdict voor de Duitse vrouwen in de laatste wedstrijd van deze 1e sessie van de dag. China wint met 21-9 tegen de nummer 1 van de wereld. Na de break zijn we er weer met meer basketbal. Afspraak om 14 uur. . Duitsland gaat kopje-onder Een flinke nederlaag van tegen China: dat is het verdict voor de Duitse vrouwen in de laatste wedstrijd van deze 1e sessie van de dag. China wint met 21-9 tegen de nummer 1 van de wereld.



Na de break zijn we er weer met meer basketbal. Afspraak om 14 uur.

clock 12:45 12 uur 45. Servië overklast Brazilië. Servië laat nog maar eens zien waarom het dé te kloppen ploeg is op dit WK. Onder impuls van een ongrijpbare Stojacic, de nummer 1 van de wereld, demonstreren de Serviërs tegen Brazilië: 22-7. Zo dadelijk kunt u nog kijken naar China-Duitsland in het vrouwentoernooi, de afsluiter van de 1e sessie van vandaag.



Zo dadelijk kunt u nog kijken naar China-Duitsland in het vrouwentoernooi, de afsluiter van de 1e sessie van vandaag.

clock 12:10 12 uur 10. Nieuw-Zeeland klopt Puerto Rico . Nieuw-Zeeland houdt de hoop op de kwalificatie voor de volgende ronde levend met een felbevochten overwinning tegen Puerto Rico: 20-18. De volgende wedstrijd in het mannentoernooi gaat tussen topfavoriet Servië en Brazilië.

clock 11:55 11 uur 55. De Japanse vrouwen steken de zege op zak tegen Roemenië met 18-14. In het mannentoernooi kunt u nu kijken naar het duel tussen Nieuw-Zeeland en Puerto Rico.



In het mannentoernooi kunt u nu kijken naar het duel tussen Nieuw-Zeeland en Puerto Rico.

clock 11:25 11 uur 25. De Chinese vrouwen openen dag 3 met 15-11-winst tegen Litouwen. We doen voort met Japan-Roemenië, ook in het vrouwentoernooi.

clock 11:01 11 uur 01. Dag 3 it is: China-Litouwen bij vrouwen opener. Vanaf 11 uur is dag 3 van start gegaan op de Groenplaats. De vrouwen van China en Litouwen bijten de spits af. Kijk hierboven in onze livestream.



Kijk hierboven in onze livestream.

clock 08:59 08 uur 59. Laatste groepsduels Belgian Lions. De Belgische mannen wonnen op de openingsdag van het WK 2 keer, van Slovenië en Egypte. Vandaan staan nog twee groepsduels op het menu: om 17.30 uur is uittredend wereldkampioen VS aan de beurt, om 21.35 uur volgt Oostenrijk. Dan weten de Belgen of ze doorstoten naar de knock-outfase: de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 gaan naar de 1/8e finales.



Dan weten de Belgen of ze doorstoten naar de knock-outfase: de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 gaan naar de 1/8e finales.

clock 08:58 08 uur 58. Dag 3 op Groenplaats. Dag 3 op het WK 3x3 in Antwerpen. Om 11 uur beginnen de vrouwen van China en Litouwen eraan. Vandaag komen ook de Belgian Lions weer in actie. Om 17.30 uur spelen ze tegen uittredend wereldkampioen VS, om 21.35 uur tegen Oostenrijk. U weet het ondertussen: u kunt alle duels van de dag hier in onze livestream bekijken, de wedstrijden van de Belgen komen ook op tv. Veel 3x3-plezier.



U weet het ondertussen: u kunt alle duels van de dag hier in onze livestream bekijken, de wedstrijden van de Belgen komen ook op tv. Veel 3x3-plezier.

