WK 3x3 Antwerpen: kijk vanaf 11u naar dag 3, vanavond topduel Belgian Lions tegen VS

Dag 3 op het WK 3x3 in Antwerpen. Om 11 uur beginnen de vrouwen van China en Litouwen eraan. Vandaag komen ook de Belgian Lions weer in actie. Om 17.30 uur spelen ze tegen uittredend wereldkampioen VS, om 21.35 uur tegen Oostenrijk. U weet het ondertussen: u kunt alle duels van de dag hier in onze livestream bekijken, de wedstrijden van de Belgen komen ook op tv. Veel 3x3-plezier.