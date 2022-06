Westerlo: "Als we in onszelf geloven, hoeft zelfs Kevin De Bruyne niet te komen"

"Hoe die er dan uitzien? Het is niet aan mij om dat prijs te geven, maar er liggen mooie jaren in het verschiet. Wij moeten het echter uitvoeren en daarom ben ik hier, om de club te helpen."

"De cultuur van de club - het familiale karakter - hebben we behouden", vertelt T1 Jonas De Roeck. "Dat is de kracht van de club, maar ze hebben wel professionaliteit bijgebracht."

Jonas De Roeck is de orkestmeester van Westerlo. Het werd afgelopen seizoen kampioen in 1B en maakt dus weer zijn opwachting op het hoogste niveau.

"Een jonge groep, maar Westerlo is heel sterk"

Union heeft vorig seizoen bewezen dat je als 1B-kampioen sprookjes kunt schrijven. Westerlo zal zichzelf niet op die manier in de etalage zetten, maar gelooft wel dat het competitief kan zijn.

"Het is belangrijk dat wat we vorig jaar hebben gepresteerd, ons imago in 1B, ook kunnen doen in 1A. Dan denk ik dat we uit de problemen blijven", voorspelt de trainer.

"Westerlo is heel sterk", ziet ook de nieuwkomer in doel. "Het is een jonge groep en 1A is een stap hoger, maar de trainer en het bestuur beseffen dat er nog iets moet bijkomen en dat zal ook wel gebeuren."

Al hoeft dat voor vaste waarde Lukas Van Eenoo (31) geen al te grote naam te zijn. "Als we in onszelf geloven, hoeft zelfs Kevin De Bruyne niet te komen. Neen, neen. Hij mag altijd komen. Zelfs op zijn blote voeten", glimlacht Van Eenoo.