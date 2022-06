Wereldkampioene Elisa Balsamo spurt naar de zege in Ronde van Zwitserland

De derde etappe werd aangekondigd als een lastige sprintersetappe. Veel klimwerk onderweg en ook de laatste kilometers liepen bergop. Een parcours op maat van sterke vrouwen met een snel eindschot dus.

Door het lastige profiel van deze rit waren er veel gegadigden voor de vlucht, met een spervuur aan demarrages tot gevolg. In de staart van het peloton stond de deur achteraan wagenwijd open. Heel wat sprintsters werden zonder pardon overboord gekieperd.

Enkele snelle vrouwen wisten toch nog terug te keren uit de achtergrond, waarna de ploegen opnieuw vol durfden inzetten op een massasprint. Het vijftal vroege vluchters werd dan ook gegrepen in de laatste tien kilometer.

We kregen uiteindelijk de voorspelde massaspurt, daarin bleek Elisa Balsamo de beste. Al was het niet de gemakkelijkste overwinning voor de wereldkampioene, ze moest tot het uiterste gaan om Évita Muzic alsnog te remonteren. Liane Lippert finishte, ondanks een valpartij in de laatste kilometers, als 3e.