Van Den Spiegel: "3x3 basketbal heeft nog tijd nodig, maar wordt een sterke eigen discipline'"

Sporza-commentator Kris Meertens was er live bij in Tokio en merkt vooral op dat het enorm intensief is. "Zelden heb ik atleten zo zien afzien. Je mag echt niet onderschatten wat voor verschil er is met het klassieke basketbal. Je hebt nooit tijd om te recupereren."

"Het is ook een echte zomersport", zegt ex-basketspeler Tomas Van Den Spiegel. "Iedereen raakt in een bepaalde sfeer, zeker nu het publiek in het echt kan meemaken wat het een hele zomer op televisie heeft gezien."

De organisatie van het WK 3x3 in eigen land moet de sportliefhebber helemaal warmmaken voor de jonge basketbaltak, en dat lijkt ook te lukken, want enkele sessies zijn al helemaal uitverkocht.

Zonder Bogaerts

"Ergens is het ook een beetje raar dat Celis als bezieler die beslissingen kan of moet nemen", voegt Van Den Spiegel toe, "al ga ik er ook vanuit dat die beslissing in alle integriteit is genomen. Maar het is een vervelende zaak voor Raf Bogaerts, die ook in eigen stad wilde schitteren en mee aan de wieg stond van het succes van Team Antwerp."

Groot was dan ook de verbazing toen kapitein Nick Celis bekendmaakte dat Raf Bogaerts niet mee zou gaan naar het WK. "Ik vond het heel eigenaardig", zegt Meertens. "Van Celis kreeg ik ook al de voorzet dat Maxime Depuydt opgeroepen werd. Ik nam aan als zesde man, een buffer voor blessures, maar het was dus ook toen al met voorbedachten rade: ze mikken op meer tweepunters."

Deel van het successprookje in Tokio was de relatieve alledaagsheid van de Belgian Lions, Team Antwerp zoals ze officieel heten. Een groepje vrienden dat zonder coach alles beslist en zelf zijn eigen weg zocht.

Vanloo: "Ik weet hoe het kan steken"

Het is een situatie die Julie Vanloo maar al te goed herkent. De 3x3 posterlady voor het WK moest bij het olympisch kwalificatietoernooi in thuisstad Oostende (in het zaalbasketbal) ook langs de zijlijn toekijken.



"Ik ben ook van plan om Bogaerts nog een steunwoordje te sturen. Zo goed ken ik hem niet, maar ik weet hoe het kan steken."

Vanloo zelf is er in Antwerpen deze keer wel bij. Ze vormt samen met enkele collega-Cats een sterke ploeg. "We zijn een sterk collectief door onze ervaringen bij de nationale ploeg, en als we met dezelfde mindset aan het toernooi beginnen, kunnen we hoog mikken. Bij de Cats zijn we allemaal winnaars. We hopen zeker op de kwartfinales en dromen zelfs van meer."

Het contrast met de mannen is opvallend. Celis en Vervoort spelen niet op het hoogste niveau in het 5x5 basketbal, de Belgische vrouwenploeg stamt volledig uit het klassieke profbasketbal.

Maar bondscoach Valentin Demory gaf Vanloo zijn zegen. "De bondscoach zei vooral 'bonne chance' en 'amuse-toi', maar hij hoopt natuurlijk ook dat we ons niet blesseren. Je treedt voortdurend in de rode zone in 3x3, maar de energie die je ervoor terugkrijgt, is onbetaalbaar."