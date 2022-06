Uw gids voor het BK tijdrijden van donderdag 23 juni in Gavere

Zo was het vorig jaar:

Bij de vrouwen zette Lotte Kopecky een zuivere hattrick op het bord. Na Middelkerke en Koksijde palmde ze ook Ingelmunster in. Julie Van de Velde en Julie De Wilde vergezelden haar op het podium.

Wout van Aert liet het BK schieten, Lampaert klopte topfavoriet Remco Evenepoel en Victor Campenaerts in zijn thuismatch. Zijn West-Vlaamse aanhang maakte er een waar volksfeest van.

Vorig jaar was Ingelmunster het decor voor het WK tijdrijden en Yves Lampaert snelde in zijn achtertuin naar een tweede tijdrittitel.

Het parcours:

Bij de mannen wordt het veld in meerdere golven opgesplitst. De eerste renner wordt kort na 13 u gelanceerd, Yves Lampaert gaat als laatste renner vanaf 15.33 u op zoek naar de driekleur.

De omloop in Gavere is niet al te heuvelachtig - op "de put van Dikkelvenne" net voor de aankomst na - en zou een kolfje naar de hand van de snelheidsduivels moeten zijn.

De chronometer wordt dit jaar in Gavere geïnstalleerd, de thuisbasis van Victor Campenaerts en Thomas De Gendt. De inwoners van Gavere zijn het uithangbord van dit BK.

Deelnemerslijst:

Andere kanshebbers voor een mooie ereplaats zijn Florian Vermeersch, Frederik Frison, Cian Uijtdebroeks, Laurens De Plus, Thomas De Gendt en Rune Herregodts.

Campenaerts heeft de jongste weken weer wat meer getraind op zijn tijdritfiets, maar een kettingprobleem fnuikte zijn kansen in de Baloise Belgium Tour.

Wordt het weer een tweestrijd tussen de blauwhemden of bouwt Victor Campenaerts nu een feestje in zijn thuishaven?

Maar ook Yves Lampaert is op dreef. Hij won vrijdag de opdracht tegen de klok in de Baloise Belgium Tour.

De topfavoriet is daardoor net als vorig jaar Remco Evenepoel, die zondag nog de tijdrit in de Ronde van Zwitserland won.

Live bij Sporza:

Op onze kanalen houden we u op de hoogte van de titelstrijd. Op Eén begint de uitzending om 13.50 u. Dan pikken we ook in met onze livestream.