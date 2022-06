Ryan Giggs neemt ontslag als bondscoach van Wales na beschuldigingen over seksueel geweld

Giggs was sinds januari 2018 in dienst van de Welshe voetbalbond als bondscoach van de nationale ploeg. In november 2020 legde Giggs zijn functie al neer na zijn arrestatie, maar hij bleef de aantijgingen altijd ontkennen.

In augustus staat de rechtszaak gepland waarna de voetbalbond een besluit over zijn toekomst zou nemen. Giggs heeft besloten de uitspraak niet af te wachten en zijn contract in te leveren.



"Ik wil niet dat de voorbereiding op het WK beïnvloed wordt of in gevaar komt door de aanhoudende belangstelling voor deze zaak" verkondigde Giggs. "Ik ben verdrietig omdat we deze reis niet samen kunnen voortzetten, want ik weet zeker dat deze getalenteerde groep het land trots gaat maken op het WK."

Die taak laat Giggs nu over aan Robert Page, die stond al aan het roer als interim-bondscoach en leidde Wales deze maand naar een eerste WK-deelname in 64 jaar. In de finale van de play-offs werd Oekraïne met 1-0 verslagen.

Wales neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Engeland, de Verenigde Staten en Iran.