Nederlandse voetbalbond trekt premies voor vrouwen gelijk aan bedrag van de mannen

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) trekt de premies gelijk. Het gaat dan om het geld dat de internationals krijgen voor onder meer naam- en portretrechten.

De KNVB heeft met de spelersraad van de 'Leeuwinnen' een nieuwe collectieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die gaat op 1 juli in, vlak voor de start van het EK in Engeland. De KNVB wil niets zeggen over de hoogte van de bedragen en ook geen indicatie geven.

De afgelopen jaren besloten de voetbalbonden van onder meer de Verenigde Staten, Noorwegen, Engeland, Brazilië en recentelijk Spanje de betalingen voor mannen en vrouwen al gelijk te trekken.

"Ik ben de KNVB heel dankbaar dat we dit voor elkaar gekregen hebben en op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje", zegt Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van de Nederlandse voetbalsters.

"Het is daarnaast niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, het is ook een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters."