Luka Elsner (ex-Standard) vindt nieuwe uitdaging bij Franse tweedeklasser Le Havre

De Sloveen parkeerde de Rouches dit seizoen op een teleurstellende 14de plaats, Elsner slaagde er in Luik niet in om de negatieve spiraal om te buigen en voelde de bui al hangen.

Met de komst van de nieuwe eigenaar 777 partners, was hij dan ook niet langer welkom aan de boorden van de Maas. De Amerikaanse eigenaars vonden met de Noor Ronny Deila intussen een vervanger.

Toch kan Elsner tevreden terugblikken op zijn verblijf in België. Hij maakte naam tijdens zijn periode bij Union waarin hij de Brusselaars naar een derde plek in 1B leidde.

Ook in de Beker van België maakte Elsner indruk, met Union schakelde hij Anderlecht uit in eigen huis met 0-3 en versloeg hij Racing Genk na penalty's. In de halve finales werden ze wel uitgeschakeld tegen latere bekerwinnaar KV Mechelen.

Het leverde de Sloveense trainer een contract op bij Amiens in de Ligue 1, maar daar slaagde hij niet. Elsner degradeerde met de Franse club uit de hoogste klasse. Na een zwakke start, mocht hij ook daar beschikken.



Elsner keerde terug naar België en ging begin vorig seizoen aan de slag bij KV Kortrijk, maar daar werd hij weggehaald door Standard als vervanger van Mbaye Leye.

Dat verhaal kende geen goed einde, met zijn terugkeer naar Frankrijk hoopt Elsner terug aan te knopen met zijn succesen.