LIVESTREAM WK 3x3: Vandaag laatste dag van poulefase, met om 17.30 uur de Belgian Cats

Het WK 3x3 is vandaag al aan zijn 4e dag toe, meteen ook de laatste dag met poulewedstrijden. Vandaag weten we voor welke landen het toernooi afgelopen is en kennen we alle teams die doorstoten naar de eindfase. Om 17.30 uur is er ook de wedstrijd van de Belgian Cats tegen Polen. Net zoals de voorbije dagen kunt u hier alles volgen met livestream, vanaf 11 uur.