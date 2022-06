LIVESTREAM WK 3x3: Kijk nu naar de 1e avondsessie met Belgian Cats tegen Mongolië

clock 17:26 17 uur 26. Chileen krijgt keihard blockshot om de oren van Duitse speler. Chileen krijgt keihard blockshot om de oren van Duitse speler

clock 17:06 17 uur 06. Cats time! In het mannentoernooi heeft Duitsland zich niet laten verrassen door Chili: 20-16. Nu is het aan de Belgian Cats! . Cats time! In het mannentoernooi heeft Duitsland zich niet laten verrassen door Chili: 20-16. Nu is het aan de Belgian Cats!

clock 17:05 17 uur 05. Als opwarmertje voor de match van de Belgian Cats tegen Mongolië kunt u eerst nog genieten van Duitsland-Chili in het mannentoernooi. Over een halfuur is het aan de Belgische vrouwen. . Als opwarmertje voor de match van de Belgian Cats tegen Mongolië kunt u eerst nog genieten van Duitsland-Chili in het mannentoernooi. Over een halfuur is het aan de Belgische vrouwen.

clock 16:46 16 uur 46. WK 3x3 basketbal Dominicaanse Republiek, tegenstander van Belgian Cats, laat verstek gaan voor WK 3x3

clock 15:49 15 uur 49. Letland peuzelt ook Japan met huid en haar op. Letland peuzelt ook Japan met huid en haar op

clock 15:48 15 uur 48. Letland imponeert. Net als in hun 1e wedstrijd vegen de Letten hun tegenstander op een hoopje. De Olympische kampioenen overklassen Japan: 22-5. Daarmee zit de 2e sessie erop. Om 16.55 uur kunt u opnieuw hier terecht voor meer actie. . Letland imponeert Net als in hun 1e wedstrijd vegen de Letten hun tegenstander op een hoopje. De Olympische kampioenen overklassen Japan: 22-5.



Daarmee zit de 2e sessie erop. Om 16.55 uur kunt u opnieuw hier terecht voor meer actie.

clock 15:46 15 uur 46. Amerikaanse vrouwen maken achterstand tegen Oostenrijk nog net goed in het slot. Amerikaanse vrouwen maken achterstand tegen Oostenrijk nog net goed in het slot

clock 15:45 15 uur 45. Letland-Japan om 15.55 uur, daarna pauze. Oostenrijk laat de Amerikaanse vrouwen zweten, letterlijk en figuurlijk. Team USA moet bijzonder diep gaan om de winst over de streep te trekken, maar haalt het uiteindelijk met 18-16 en start zijn toernooi zo met 2 op 2. Zo dadelijk kunt u nog naar Letland-Japan kijken in het mannentoernooi, daarna volgt een korte onderbreking. Vanaf 16.55 uur zijn we er weer voor de 3e sessie, waarin ook de Belgian Cats voor het eerst in actie komen. We volgen het uiteraard met livestream, maar tv-kijkers kunnen ook terecht op Eén. . Letland-Japan om 15.55 uur, daarna pauze Oostenrijk laat de Amerikaanse vrouwen zweten, letterlijk en figuurlijk. Team USA moet bijzonder diep gaan om de winst over de streep te trekken, maar haalt het uiteindelijk met 18-16 en start zijn toernooi zo met 2 op 2.



Zo dadelijk kunt u nog naar Letland-Japan kijken in het mannentoernooi, daarna volgt een korte onderbreking.



Vanaf 16.55 uur zijn we er weer voor de 3e sessie, waarin ook de Belgian Cats voor het eerst in actie komen. We volgen het uiteraard met livestream, maar tv-kijkers kunnen ook terecht op Eén.

clock 15:45 15 uur 45.

clock 15:30 15 uur 30.

clock 15:17 15 uur 17. Nederland haalt stevig uit. Nederland overklast Polen met 19-7, tot groot jolijt van het publiek. Toch heel wat Nederlandse fans in de tribunes blijkbaar. Nog twee wedstrijden te gaan in deze sessie: Verenigde Staten-Oostenrijk bij de vrouwen en Letland-Japan bij de mannen. . Nederland haalt stevig uit Nederland overklast Polen met 19-7, tot groot jolijt van het publiek. Toch heel wat Nederlandse fans in de tribunes blijkbaar.



Nog twee wedstrijden te gaan in deze sessie: Verenigde Staten-Oostenrijk bij de vrouwen en Letland-Japan bij de mannen.

clock 15:07 15 uur 07. Nederlander Jaring pakt uit met stevige dunk tegen Polen. Nederlander Jaring pakt uit met stevige dunk tegen Polen

clock 14:47 14 uur 47.

clock 14:46 14 uur 46. 2 op 2 voor Franse vrouwen. Frankrijk is uitstekend aan het WK voor vrouwen begonnen. Na Brazilië eerder vandaag ging nu Nieuw-Zeeland voor de bijl: 16-10. De Franse vrouwen kwamen nooit in de problemen. De volgende partij is Nederland-Polen bij de mannen. Onze noorderburen kunnen wellicht op heel wat steun van het publiek rekenen, Nederland is niet ver. . 2 op 2 voor Franse vrouwen Frankrijk is uitstekend aan het WK voor vrouwen begonnen. Na Brazilië eerder vandaag ging nu Nieuw-Zeeland voor de bijl: 16-10. De Franse vrouwen kwamen nooit in de problemen.



De volgende partij is Nederland-Polen bij de mannen. Onze noorderburen kunnen wellicht op heel wat steun van het publiek rekenen, Nederland is niet ver.

clock 14:05 14 uur 05. Indrukwekkend Letland heeft maar 6 minuten nodig om China opzij te zetten. Indrukwekkend Letland heeft maar 6 minuten nodig om China opzij te zetten

clock 13:59 13 uur 59. Sterk Letland. De Letten zijn klaar voor dit WK, laat dat duidelijk zijn. In hun eerste wedstrijd walsen de Letse mannen over China. We gaan meteen voort met Nieuw-Zeeland tegen Frankrijk in het vrouwentoernooi. . Sterk Letland De Letten zijn klaar voor dit WK, laat dat duidelijk zijn. In hun eerste wedstrijd walsen de Letse mannen over China.



We gaan meteen voort met Nieuw-Zeeland tegen Frankrijk in het vrouwentoernooi.

clock 13:58 13 uur 58. Kijk nu naar Letland-China. Na een korte break zijn we klaar voor de 2e sessie van vandaag, waarin Letland en China de spits afbijten. Letland is de regerende olympische kampioen. . Kijk nu naar Letland-China Na een korte break zijn we klaar voor de 2e sessie van vandaag, waarin Letland en China de spits afbijten. Letland is de regerende olympische kampioen.

clock 13:45 13 uur 45.

clock 13:04 13 uur 04. Frankrijk is te sterk voor Brazilië. We sluiten de ochtendsessie af met een makkelijke overwinning voor de Franse vrouwen, die Brazilië wandelen sturen met duidelijke cijfers: 22-11. Om 14 uur serveren we u sessie 2, met onder meer twee wedstrijden van Letland, de olympische kampioen bij de mannen. Ook Nederland-Polen, om 14.55 uur in het mannentoernooi, belooft een aantrekkelijke match te worden. . Frankrijk is te sterk voor Brazilië We sluiten de ochtendsessie af met een makkelijke overwinning voor de Franse vrouwen, die Brazilië wandelen sturen met duidelijke cijfers: 22-11.



Om 14 uur serveren we u sessie 2, met onder meer twee wedstrijden van Letland, de olympische kampioen bij de mannen.



Ook Nederland-Polen, om 14.55 uur in het mannentoernooi, belooft een aantrekkelijke match te worden.