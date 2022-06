LIVESTREAM WK 3x3: Kijk naar de avondsessie, met om 21.35uur de Belgian Cats

Met de 22-15-zege van Litouwen tegen Chili zit de 3e sessie van vandaag erop. We zijn er terug vanaf 20.15 uur met de laatste sessie. Daarin maken we ook afspraak met de Belgian Cats. Tot straks!

In het mannentoernooi heeft Duitsland zich niet laten verrassen door Chili: 20-16. Nu is het aan de Belgian Cats!

Als opwarmertje voor de match van de Belgian Cats tegen Mongolië kunt u eerst nog genieten van Duitsland-Chili in het mannentoernooi. Over een halfuur is het aan de Belgische vrouwen.

Oostenrijk laat de Amerikaanse vrouwen zweten, letterlijk en figuurlijk. Team USA moet bijzonder diep gaan om de winst over de streep te trekken, maar haalt het uiteindelijk met 18-16 en start zijn toernooi zo met 2 op 2. Zo dadelijk kunt u nog naar Letland-Japan kijken in het mannentoernooi, daarna volgt een korte onderbreking. Vanaf 16.55 uur zijn we er weer voor de 3e sessie, waarin ook de Belgian Cats voor het eerst in actie komen.