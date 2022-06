LIVESTREAM WK 3x3: Belgian Lions kloppen titelverdediger USA, kijk naar vervolg van sessie 3

clock 18:05 18 uur 05. De Belgian Lions winnen, maar het basketbalplezier gaat gewoon voort. In de livestream kunt u genieten van de topper bij de vrouwen tussen Canada en Spanje, aansluitend is er ook Chili-Nederland. . De Belgian Lions winnen, maar het basketbalplezier gaat gewoon voort. In de livestream kunt u genieten van de topper bij de vrouwen tussen Canada en Spanje, aansluitend is er ook Chili-Nederland.

clock 18:00 18 uur . WK 3x3 basketbal WK 3x3: Koelbloedige Belgian Lions verslaan titelverdediger VS na zinderende wedstrijd

clock 16:26 16 uur 26. Met de beklijvende match tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland hebben we meteen ook de 2e sessie van vandaag gehad. Na de pauze gaan we voort met sessie 3, waarin we natuurlijk vooral uitkijken naar de clash tussen onze Belgian Lions en de Amerikaanse mannen, allebei nog ongeslagen na 2 matchen. U kunt vanaf 16.40 uur terecht op Eén, aansluitend op het BK tijdrijden. Online-kijker kunnen uiteraard kijken met livestream.



Na de pauze gaan we voort met sessie 3, waarin we natuurlijk vooral uitkijken naar de clash tussen onze Belgian Lions en de Amerikaanse mannen, allebei nog ongeslagen na 2 matchen.



U kunt vanaf 16.40 uur terecht op Eén, aansluitend op het BK tijdrijden. Online-kijker kunnen uiteraard kijken met livestream.

clock 16:24 16 uur 24. Exit Brazilië en Puerto Rico. In groep A van het mannentoernooi is het doek gevallen. Servië mag als poulewinnaar rechtstreeks naar de 1/4e finales. Frankrijk is de nummer 2 van de groep na de winst tegen Puerto Rico: 21-14. Nieuw-Zeeland mag als nummer 3 net als Frankrijk naar de 1/8e finales. Voor Brazilië en Puerto Rico zit dit WK erop.



Frankrijk is de nummer 2 van de groep na de winst tegen Puerto Rico: 21-14. Nieuw-Zeeland mag als nummer 3 net als Frankrijk naar de 1/8e finales.



Voor Brazilië en Puerto Rico zit dit WK erop.

clock 16:17 16 uur 17.

clock 15:54 15 uur 54. Nieuw-Zeeland juicht. In de poule van Servië schaart Nieuw-Zeeland zich bij de 1/8e finalisten na een nagelbijter tegen Brazilië. De Brazilianen hadden in de slotfase nog de kans om het laken naar zich toe te trekken, maar Verissimo faalde vanaf de vrijworplijn en miste ook zijn ultieme lay-up.



De Brazilianen hadden in de slotfase nog de kans om het laken naar zich toe te trekken, maar Verissimo faalde vanaf de vrijworplijn en miste ook zijn ultieme lay-up.

clock 15:25 15 uur 25.

clock 15:23 15 uur 23. Duitsland door het oog van de naald. Met de druk op de ketel redt Duitsland zijn hachje in het vrouwentoernooi. Tegen Japan was winnen een must voor de Duitse vrouwen, de nummer 1 van de wereld. In een spannend duel houdt Duitsland het hoofd koel, ondanks de hitte: 17-13. Zo mag Duitsland samen met China en Litouwen naar de eindfase van het toernooi.



In een spannend duel houdt Duitsland het hoofd koel, ondanks de hitte: 17-13. Zo mag Duitsland samen met China en Litouwen naar de eindfase van het toernooi.

clock 14:31 14 uur 31.

clock 14:19 14 uur 19. 4 op 4 voor Servië. Servië deelt geen cadeautjes uit en klopt Frankrijk met 22-14. De nummer 1 is zo als groepswinnaar zeker van een plek in de kwartfinales.

clock 13:54 13 uur 54. Start sessie 2. We openen sessie 2 van de dag met 4-voudig wereldkampioen Servië tegen Frankrijk. De Serviërs zijn al zeker van een plek in de volgende ronde, maar gas terugnemen ligt niet in de aard van Stojacic en co.

clock 13:16 13 uur 16. Duitsland gaat kopje-onder. Een flinke nederlaag tegen China: dat is het verdict voor de Duitse vrouwen in de laatste wedstrijd van deze 1e sessie van de dag. China wint met 21-9 tegen de nummer 1 van de wereld. Na de break zijn we er weer met meer basketbal. Afspraak om 14 uur.



Na de break zijn we er weer met meer basketbal. Afspraak om 14 uur.

clock 12:45 12 uur 45. Servië overklast Brazilië. Servië laat nog maar eens zien waarom het dé te kloppen ploeg is op dit WK. Onder impuls van een ongrijpbare Stojacic, de nummer 1 van de wereld, demonstreren de Serviërs tegen Brazilië: 22-7. Zo dadelijk kunt u nog kijken naar China-Duitsland in het vrouwentoernooi, de afsluiter van de 1e sessie van vandaag.



Zo dadelijk kunt u nog kijken naar China-Duitsland in het vrouwentoernooi, de afsluiter van de 1e sessie van vandaag.

clock 12:12 12 uur 12.

clock 12:10 12 uur 10. Nieuw-Zeeland klopt Puerto Rico. Nieuw-Zeeland houdt de hoop op de kwalificatie voor de volgende ronde levend met een felbevochten overwinning tegen Puerto Rico: 20-18. De volgende wedstrijd in het mannentoernooi gaat tussen topfavoriet Servië en Brazilië.

clock 11:55 11 uur 55. De Japanse vrouwen steken de zege op zak tegen Roemenië met 18-14. In het mannentoernooi kunt u nu kijken naar het duel tussen Nieuw-Zeeland en Puerto Rico.



In het mannentoernooi kunt u nu kijken naar het duel tussen Nieuw-Zeeland en Puerto Rico.

clock 11:25 11 uur 25. De Chinese vrouwen openen dag 3 met 15-11-winst tegen Litouwen. We doen voort met Japan-Roemenië, ook in het vrouwentoernooi.

clock 11:01 11 uur 01. Dag 3 it is: China-Litouwen bij vrouwen opener. Vanaf 11 uur is dag 3 van start gegaan op de Groenplaats. De vrouwen van China en Litouwen bijten de spits af. Kijk hierboven in onze livestream.



Kijk hierboven in onze livestream.