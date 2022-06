LIVESTREAM WK 3x3 Antwerpen: topfavoriet Servië is voor het eerst aan zet

11 uur 50. Servië komt in actie. We maken ons op voor de 1e wedstrijd bij de mannen. Viervoudig wereldkampioen Servië, ook nu weer de topfavoriet, geeft Nieuw-Zeeland partij. .

Na Duitsland is ook Litouwen met een overwinning begonnen in het vrouwentoernooi. Het 9e reekshoofd versloeg een stug Japan met 21-14.

Het moet vooruit gaan: de volgende match is zopas begonnen. Ook in poule A van het vrouwentoernooi nemen Litouwen en Japan het tegen elkaar op.

clock 10:58

10 uur 58. Duitsland en Roemenië bijten de spits af. De eerste rijen op de tribunes raken stilaan gevuld, heel wat schoolkinderen hebben de schoolbanken tijdelijk ingeruild voor een zitje langs het basketbalveld. Intussen zijn de Duitsland en Roemenië aan het opwarmen. Zo dadelijk kan het WK in Antwerpen écht beginnen. Bij Duitsland kunt u overigens genieten van Sonja Greinacher, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen in het 3x3- basketbal. Duitsland is het 1e reekshoofd in het vrouwentoernooi. .