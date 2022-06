LIVESTREAM WK 3x3 Antwerpen: kijk nu live naar de 2e sessie

In het mannentoernooi is Nieuw Zeeland aan zijn tweede wedstrijd toe. Vanochtend maakten ze het topfavoriet Servië bijzonder lastig, wat kunnen ze tegen Frankrijk?

14 uur 29. Frankrijk-Nieuw Zeeland. In het mannentoernooi is Nieuw Zeeland aan zijn tweede wedstrijd toe. Vanochtend maakten ze het topfavoriet Servië bijzonder lastig, wat kunnen ze tegen Frankrijk? .

14 uur 23. Litouwen wint! Eerste reekshoofd Duitsland bijt in het zand, Litouwen trekt het laken naar zich toe in de verlenging. Nacickaite beslist de match met een tweepunter uit de hoek: 18-16. .

13 uur 59. Overwerk voor Duitsland en Litouwen. We krijgen voor het eerst dit toernooi verlengingen. In de wedstrijd tussen Duitsland en Litouwen bij de vrouwen staat het na de reguliere speeltijd 15-15. Wie nu als eerste 2 punten maakt, wint. .

clock 12:55

12 uur 55. Puerto Rico wint. Puerto Rico smeert in zijn openingsmatch Brazilië een nederlaag aan: 20-16. Dadelijk kijken we nog naar Roemenië-China in het vrouwentoernooi en daarna is er een korte break. .