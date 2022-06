LIVESTREAM WK 3x3 Antwerpen: kijk naar sessie 3, met om 17.30 uur de Belgian Lions

clock 17:30 17 uur 30. Zege voor Nederland. Het zag er een tijdlang benard uit voor de Nederlandse vrouwen, maar ze hebben hun 1e zege binnen. Het 5e reekshoofd hier in Antwerpen wint met 15-11 van Israël. Nu is het aan de Belgian Lions! . Zege voor Nederland Het zag er een tijdlang benard uit voor de Nederlandse vrouwen, maar ze hebben hun 1e zege binnen. Het 5e reekshoofd hier in Antwerpen wint met 15-11 van Israël. Nu is het aan de Belgian Lions!

clock 17:14 17 uur 14. Israëlische pakt uit met ver buzzershot. Israëlische pakt uit met ver buzzershot

clock 17:03 17 uur 03. Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers? Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers?

clock 16:58 16 uur 58. Sessie 3. We maken ons op voor de 3e sessie, die zo dadelijk van start gaat met Israël-Nederland bij de vrouwen. Na die wedstrijd is het aan de Belgian Lions tegen Slovenië. Wie geen kaartje heeft, is eraan voor de moeite, want alle tickets voor de sessies met de Belgian Lions en Belgian Cats zijn gereserveerd. Maar geen nood: alles is te volgen op onze kanalen. . Sessie 3 We maken ons op voor de 3e sessie, die zo dadelijk van start gaat met Israël-Nederland bij de vrouwen. Na die wedstrijd is het aan de Belgian Lions tegen Slovenië.



clock 16:22 16 uur 22. Winst voor Brazilië. Brazilië heeft zich goed herpakt na de nederlaag tegen Puerto Rico. In een zenuwslopend duel met Frankrijk trekken de Brazilianen aan het langste eind: 16-15. Daarmee hebben we meteen het einde van de 2e sessie gehad. Vanaf 16.55 uur kunt u hier en op Eén terecht voor sessie 3, met daarin om 17.30 uur ook de 1e wedstrijd van de Belgian Lions. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Slovenië. . Winst voor Brazilië Brazilië heeft zich goed herpakt na de nederlaag tegen Puerto Rico. In een zenuwslopend duel met Frankrijk trekken de Brazilianen aan het langste eind: 16-15.



clock 16:20 16 uur 20. De beleving in het tijdelijke basketbalstadion op de Groenplaats is groot. We durven nu al te zeggen dat het over een goed uurtje zal knallen wanneer onze Belgian Lions de arena betreden. . De beleving in het tijdelijke basketbalstadion op de Groenplaats is groot. We durven nu al te zeggen dat het over een goed uurtje zal knallen wanneer onze Belgian Lions de arena betreden.

clock 15:52 15 uur 52. Japan zet China opzij en maakt een buiging voor het publiek

clock 15:51 15 uur 51. Japan legt China over de knie. China, de regerende wereldkampioen en de bronzen medaille van de Olympische Spelen, verliest de Aziatische clash tegen Japan: 17-14. Brazilië-Frankrijk sluit zo meteen deze sessie af. Daarna volgt een korte pauze. Vanaf 16.55 uur kunt u ook kijken op Eén, om 17.30 uur is het aan de Belgische mannen. . Japan legt China over de knie China, de regerende wereldkampioen en de bronzen medaille van de Olympische Spelen, verliest de Aziatische clash tegen Japan: 17-14.



clock 15:19 15 uur 19. Japan-China. Er resten nog 2 wedstrijden in deze sessie. Zo dadelijk is er de Aziatische clash tussen Japan en China bij de vrouwen. Om 15.55 uur krijgen we nog Brazilië-Frankrijk bij de mannen. . Japan-China Er resten nog 2 wedstrijden in deze sessie. Zo dadelijk is er de Aziatische clash tussen Japan en China bij de vrouwen. Om 15.55 uur krijgen we nog Brazilië-Frankrijk bij de mannen.

clock 15:19 15 uur 19. Servië knokt zich naar moeizame zege tegen Puerto Rico

clock 15:18 15 uur 18. Servië speelt met vuur. Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe zege, maar wat ging het toch weer moeizaam voor topfavoriet Servië. De 4-voudige wereldkampioen gaat pas in de slotfase voorbij een verrassend sterk Puerto Rico: 21-19. . Servië speelt met vuur Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe zege, maar wat ging het toch weer moeizaam voor topfavoriet Servië. De 4-voudige wereldkampioen gaat pas in de slotfase voorbij een verrassend sterk Puerto Rico: 21-19.

clock 14:52 14 uur 52. Foutloos Frankrijk. Tweede wedstrijd, tweede nederlaag voor Nieuw-Zeeland. Frankrijk blijkt een maatje te groot: 21-13. Zo dadelijk is het opnieuw aan Servië, de topfavoriet bij de mannen. Vanochtend hadden de Serviërs het nog knap lastig met Nieuw-Zeeland, nu nemen ze het op tegen Puerto Rico. . Foutloos Frankrijk Tweede wedstrijd, tweede nederlaag voor Nieuw-Zeeland. Frankrijk blijkt een maatje te groot: 21-13.



clock 14:50 14 uur 50. Door de beentjes! Fransman neemt Nieuw-Zeelander te grazen met pass door de benen. Door de beentjes! Fransman neemt Nieuw-Zeelander te grazen met pass door de benen

clock 14:39 14 uur 39. De tribunes op de Groenplaats zijn al aardig gevuld.

clock 14:29 14 uur 29. Frankrijk-Nieuw Zeeland. In het mannentoernooi is Nieuw Zeeland aan zijn tweede wedstrijd toe. Vanochtend maakten ze het topfavoriet Servië bijzonder lastig, wat kunnen ze tegen Frankrijk? . Frankrijk-Nieuw Zeeland In het mannentoernooi is Nieuw Zeeland aan zijn tweede wedstrijd toe. Vanochtend maakten ze het topfavoriet Servië bijzonder lastig, wat kunnen ze tegen Frankrijk?