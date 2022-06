LIVESTREAM: Kijk nu naar het WK 3x3, met om 17.30 uur ook de Belgian Cats

clock 15:30 15 uur 30. WK 3x3 basketbal Polen is om 17.30 uur de laatste opdracht voor de Belgian Cats in de poulefase

clock 15:15 15 uur 15. Nederland blijft ongeslagen en gaat naar de kwartfinales. Ook de Nederlandse mannen leggen een foutloos parcours af op de Groenplaats in Antwerpen. In de laatste groepswedstrijd ging een stug Japan voor de bijl: 15-17. Nu volgt nog de wedstrijd tussen Polen en Letland en dan is er opnieuw een break.



clock 15:12 15 uur 12. WK 3x3 basketbal Linde en Verlinden smullen van WK 3x3, Linde zoekt nog twee metgezellen voor zondag

clock 14:00 14 uur . Start sessie 2. Sessie 2 van vandaag gaat van start met het duel tussen China en Polen bij de mannen. Aansluitend is er de vrouwenmatch met Brazilië en Nieuw-Zeeland. Veel kijkplezier!

clock 13:17 13 uur 17. Einde sessie 1. Frankrijk wint net als de VS zijn 3e wedstrijd en blijft zo ongeslagen. Straks mogen beide landen uitmaken wie zijn poule wint in het vrouwentoernooi. Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur.



Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur.

clock 12:47 12 uur 47. Van Lith stuwt USA naar winst. In het vrouwentoernooi blijft Team USA ongeslagen. In hun 3e poulewedstrijd kloppen de Amerikaanse vrouwen Brazilië met 18-14, met 8 punten van topschutter Hailey Van Lith. Zo dadelijk is er nog Frankrijk-Oostenrijk bij de vrouwen, de laatste wedstrijd van de 1e sessie van vandaag.



Zo dadelijk is er nog Frankrijk-Oostenrijk bij de vrouwen, de laatste wedstrijd van de 1e sessie van vandaag.

clock 11:45 11 uur 45. Nederland trekt aan het langste eind in de topper tegen Letland. De Olympische kampioen verspeelt een 15-8-bonus en bijt met 21-19 in het zand tegen onze Noorderburen. Met deze zege nemen de Nederlanders een optie op groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales.

clock 11:00 11 uur . Livestream. Nieuw-Zeeland en Oostenrijk bijten vanochtend de spits af. Blijf ook zeker hangen voor het topduel tussen Letland en Nederland bij de mannen. Die match gaat om 11.25 uur van start.

clock 09:57 09 uur 57. WK 3x3 basketbal Alles wat je moet weten over het WK 3x3-basketbal in Antwerpen

clock 09:55 09 uur 55. WK 3x3 basketbal WK 3x3 in Antwerpen: alles live bij Sporza, bekijk hier het volledige speelschema