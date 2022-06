LIVESTREAM: Kijk nu naar de topper tussen Litouwen en Taiwan

clock 17:32 17 uur 32. Volg hieronder de wedstrijd met live-updates of via de livestream: . Volg hieronder de wedstrijd met live-updates of via de livestream:

clock 17:31 17 uur 31. Mongolië wint met 16-19 van Duitsland. Het is nu tijd voor de Cats! . Mongolië wint met 16-19 van Duitsland. Het is nu tijd voor de Cats!

clock 17:04 17 uur 04. Begin van de derde sessie met ook de Belgian Cats. Duitsland en Mongolië trappen sessie 3 af. Al zal de mannenwedstrijd voor het publiek maar een aperitiefhapje zijn, want daarna volgen de Cats tegen Polen. Daarin wordt uitgemaakt wie in poule C rechtstreeks doorstoot naar de kwartfinales. . Begin van de derde sessie met ook de Belgian Cats Duitsland en Mongolië trappen sessie 3 af. Al zal de mannenwedstrijd voor het publiek maar een aperitiefhapje zijn, want daarna volgen de Cats tegen Polen. Daarin wordt uitgemaakt wie in poule C rechtstreeks doorstoot naar de kwartfinales.

clock 16:24 16 uur 24. Break. Er is een pauze voorzien van 40 minuten. Om 16.55 u kan u hier opnieuw terecht voor de livestream van onder meer de Cats tegen Polen. . Break Er is een pauze voorzien van 40 minuten. Om 16.55 u kan u hier opnieuw terecht voor de livestream van onder meer de Cats tegen Polen.

clock 16:21 Kijk hier nog eens naar de beslissende worp van Van Lith:. 16 uur 21. Kijk hier nog eens naar de beslissende worp van Van Lith:

clock 16:20 16 uur 20. Einde sessie 2. Frankrijk en de Verenigde Staten hielden elkaar in evenwicht, overtime moest beslissen wie de groepswinnaar in poule B moest worden. Daarin worp wie anders dan de jonge ster van het WK 3X3 Hailey Van Lith eigenhandig haar Team USA naar de overwinning. 20-18 is de eindstand geworden van een potige partij. De Verenigde Staten gaan door naar de kwartfinales. Frankrijk eindigt tweede in de poule. . Einde sessie 2 Frankrijk en de Verenigde Staten hielden elkaar in evenwicht, overtime moest beslissen wie de groepswinnaar in poule B moest worden. Daarin worp wie anders dan de jonge ster van het WK 3X3 Hailey Van Lith eigenhandig haar Team USA naar de overwinning. 20-18 is de eindstand geworden van een potige partij. De Verenigde Staten gaan door naar de kwartfinales. Frankrijk eindigt tweede in de poule.

clock 15:36 15 uur 36. Op het slippertje tegen Nederland na, wint Olympisch kampioen Letland ook zijn laatste groepswedstrijd. Het veegt de vloer aan met Polen: 22-9. Nu is er een korte break. Daarna krijgen we Frankrijk tegen de Verenigde Staten bij de vrouwen. .

clock 15:15 15 uur 15. Nederland blijft ongeslagen en gaat naar de kwartfinales. Ook de Nederlandse mannen leggen een foutloos parcours af op de Groenplaats in Antwerpen. In de laatste groepswedstrijd ging een stug Japan voor de bijl: 15-17. Nu volgt nog de wedstrijd tussen Polen en Letland en dan is er opnieuw een break. . Nederland blijft ongeslagen en gaat naar de kwartfinales Ook de Nederlandse mannen leggen een foutloos parcours af op de Groenplaats in Antwerpen. In de laatste groepswedstrijd ging een stug Japan voor de bijl: 15-17. Nu volgt nog de wedstrijd tussen Polen en Letland en dan is er opnieuw een break.



clock 14:00 14 uur . Start sessie 2. Sessie 2 van vandaag gaat van start met het duel tussen China en Polen bij de mannen. Aansluitend is er de vrouwenmatch met Brazilië en Nieuw-Zeeland. Veel kijkplezier! . Start sessie 2 Sessie 2 van vandaag gaat van start met het duel tussen China en Polen bij de mannen. Aansluitend is er de vrouwenmatch met Brazilië en Nieuw-Zeeland. Veel kijkplezier!

clock 13:17 13 uur 17. Einde sessie 1. Frankrijk wint net als de VS zijn 3e wedstrijd en blijft zo ongeslagen. Straks mogen beide landen uitmaken wie zijn poule wint in het vrouwentoernooi. Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur. . Einde sessie 1 Frankrijk wint net als de VS zijn 3e wedstrijd en blijft zo ongeslagen. Straks mogen beide landen uitmaken wie zijn poule wint in het vrouwentoernooi.



Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur.

clock 12:47 12 uur 47. Van Lith stuwt USA naar winst. In het vrouwentoernooi blijft Team USA ongeslagen. In hun 3e poulewedstrijd kloppen de Amerikaanse vrouwen Brazilië met 18-14, met 8 punten van topschutter Hailey Van Lith. Zo dadelijk is er nog Frankrijk-Oostenrijk bij de vrouwen, de laatste wedstrijd van de 1e sessie van vandaag. . Van Lith stuwt USA naar winst In het vrouwentoernooi blijft Team USA ongeslagen. In hun 3e poulewedstrijd kloppen de Amerikaanse vrouwen Brazilië met 18-14, met 8 punten van topschutter Hailey Van Lith.



Zo dadelijk is er nog Frankrijk-Oostenrijk bij de vrouwen, de laatste wedstrijd van de 1e sessie van vandaag.

