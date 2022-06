LIVESTREAM: Kijk nu naar de avondsessie op het WK 3x3 met Litouwen-Duitsland

clock 20:26 20 uur 26. Na Cats, ook Egypte: Polen wint alweer. De eerste wedstrijd van deze avond zit er al op. De Poolse vrouwen winnen opnieuw. Tegen Egypte gaat het scoren, in tegenstelling tot de Cats eerder vandaag, vlotter. Eindstand: 22-10. . Na Cats, ook Egypte: Polen wint alweer De eerste wedstrijd van deze avond zit er al op. De Poolse vrouwen winnen opnieuw. Tegen Egypte gaat het scoren, in tegenstelling tot de Cats eerder vandaag, vlotter. Eindstand: 22-10.

clock 20:15 20 uur 15. De laatste avondsessie in de groepsfase. De vrouwenploegen van Polen en Egypte, in de groep van België bijten de spits af in deze avondsessie. Straks volgen mannenduels met Litouwen - Duitsland en Taiwan - Chili.

clock 19:10 19 uur 10. Einde sessie 3. Litouwen en Mongolië halen nog eens goed uit. Litouwen wint met 22-3 van Taiwan en Chili gaat 12-20 voor de bijl tegen Mongolië. Opnieuw rustpauze. We beginnen er terug aan om 20.10 u, tot dan!

clock 18:48 18 uur 48. De Cats verliezen en gaan naar de 1/8e finales. Het heeft niet mogen zijn voor de Belgian Cats. Ze verloren na een spannend duel van het nét iets betere Polen. Alweer lukte de aanval niet voor de Cats en stond de verdediging wel op punt: 13-12 was het verdicht.

clock 18:00 18 uur . WK 3x3 basketbal Belgian Cats verliezen laatste groepsduel, morgenmiddag 1/8e finale tegen Brazilië

clock 17:31 17 uur 31. Mongolië wint met 16-19 van Duitsland. Het is nu tijd voor de Cats!

clock 17:04 17 uur 04. Begin van de derde sessie met ook de Belgian Cats. Duitsland en Mongolië trappen sessie 3 af. Al zal de mannenwedstrijd voor het publiek maar een aperitiefhapje zijn, want daarna volgen de Cats tegen Polen. Daarin wordt uitgemaakt wie in poule C rechtstreeks doorstoot naar de kwartfinales.

clock 16:24 16 uur 24. Break. Er is een pauze voorzien van 40 minuten. Om 16.55 u kan u hier opnieuw terecht voor de livestream van onder meer de Cats tegen Polen.

clock 16:21 Kijk hier nog eens naar de beslissende worp van Van Lith:. 16 uur 21. Kijk hier nog eens naar de beslissende worp van Van Lith:

clock 16:20 16 uur 20. Einde sessie 2. Frankrijk en de Verenigde Staten hielden elkaar in evenwicht, overtime moest beslissen wie de groepswinnaar in poule B moest worden. Daarin wierp wie anders dan de jonge ster van het WK 3X3 Hailey Van Lith eigenhandig haar Team USA naar de overwinning. 20-18 is de eindstand geworden van een potige partij. De Verenigde Staten gaan door naar de kwartfinales. Frankrijk eindigt tweede in de poule.

clock 15:36 15 uur 36. Op het slippertje tegen Nederland na, wint Olympisch kampioen Letland ook zijn laatste groepswedstrijd. Het veegt de vloer aan met Polen: 22-9. Nu is er een korte break. Daarna krijgen we Frankrijk tegen de Verenigde Staten bij de vrouwen.

Op het slippertje tegen Nederland na, wint Olympisch kampioen Letland ook zijn laatste groepswedstrijd. Het veegt de vloer aan met Polen: 22-9. Nu is er een korte break.

Daarna krijgen we Frankrijk tegen de Verenigde Staten bij de vrouwen.

clock 15:30 15 uur 30. WK 3x3 basketbal Belgian Cats verliezen laatste groepsduel, morgenmiddag 1/8e finale tegen Brazilië

clock 15:15 15 uur 15. Nederland blijft ongeslagen en gaat naar de kwartfinales. Ook de Nederlandse mannen leggen een foutloos parcours af op de Groenplaats in Antwerpen. In de laatste groepswedstrijd ging een stug Japan voor de bijl: 15-17. Nu volgt nog de wedstrijd tussen Polen en Letland en dan is er opnieuw een break.



clock 15:12 15 uur 12. WK 3x3 basketbal Linde en Verlinden smullen van WK 3x3, Linde zoekt nog twee metgezellen voor zondag

clock 14:00 14 uur . Start sessie 2. Sessie 2 van vandaag gaat van start met het duel tussen China en Polen bij de mannen. Aansluitend is er de vrouwenmatch met Brazilië en Nieuw-Zeeland. Veel kijkplezier!

clock 13:17 13 uur 17. Einde sessie 1. Frankrijk wint net als de VS zijn 3e wedstrijd en blijft zo ongeslagen. Straks mogen beide landen uitmaken wie zijn poule wint in het vrouwentoernooi. Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur.



Met Oostenrijk-Frankrijk zit de 1e sessie van vandaag erop. We zijn er weer met meer basketbal vanaf 14 uur.

