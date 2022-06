LIVESTREAM: Kijk naar avondsessie op WK 3x3, met om 21.35 uur de Belgian Lions

clock 20:11 20 uur 11. Canada walst over Israël. De Canadese vrouwen vegen Israël op een hoopje met 22-5. De volgende wedstrijd is die van Oostenrijk tegen de Amerikanen, twee concurrenten van de Belgian Lions. Team USA is overigens de titelverdediger op dit WK, al zijn de Amerikanen hier met 4 andere spelers dan 3 jaar geleden in Amsterdam. . Canada walst over Israël De Canadese vrouwen vegen Israël op een hoopje met 22-5. De volgende wedstrijd is die van Oostenrijk tegen de Amerikanen, twee concurrenten van de Belgian Lions.



clock 20:07 20 uur 07. We maken ons op voor de laatste sessie op dag 1 van dit WK. Israël-Canada bij de vrouwen is de eerste affiche. . We maken ons op voor de laatste sessie op dag 1 van dit WK. Israël-Canada bij de vrouwen is de eerste affiche.

clock 19:48 19 uur 48. Belgische 3x3-mannen starten met zege: "Als ze volgende match winnen zijn ze zo goed als zeker van volgende ronde". Belgische 3x3-mannen starten met zege: "Als ze volgende match winnen zijn ze zo goed als zeker van volgende ronde"

clock 19:42 19 uur 42. Hoe leeft het WK 3x3 bij de mensen in Antwerpen? Hoe leeft het WK 3x3 bij de mensen in Antwerpen?

Einde van sessie 3. Met Oostenrijk-Egypte hebben we meteen ook de laatste match van sessie 3 gehad. De Oostenrijkers waren meer dan een maatje te groot voor Egypte: 22-8. Egypte is straks de 2e tegenstander van de Belgen op dit WK. Afspraak om 21.35 uur.



Spanje overklast Oranje. Spanje heeft Nederland een lesje geleerd. De Nederlandse vrouwen verloren met 22-9 tegen het team van Sandra Ygueravide. De voormalige nummer 1 van de wereld deelde zelf de genadestoot uit van achter de tweepuntlijn. Om 19.05 uur krijgen we nog Oostenrijk-Egypte als afsluiter van de 3e sessie. Interessant duel, want die landen zitten in dezelfde poule als de Belgian Lions.



Canada walst over Chili. Ziomara Morrison en co zijn gewogen en te licht bevonden door Canada. De Canadese vrouwen winnen hun eerste match met ruim verschil: 21-10. In dezelfde poule kunt u nu genieten van het duel tussen Spanje en Nederland, twee landen die met ambitie naar dit WK zijn afgezakt.



clock 18:13 18 uur 13. Canada-Chili. Het WK gaat voort met Canada-Chili bij de vrouwen. Bij de Chilenen is het uitkijken naar Ziomara Morrison, die dit seizoen schitterde bij Mechelen en een grote hand had in de dubbel van de Kangoeroes. . Canada-Chili Het WK gaat voort met Canada-Chili bij de vrouwen. Bij de Chilenen is het uitkijken naar Ziomara Morrison, die dit seizoen schitterde bij Mechelen en een grote hand had in de dubbel van de Kangoeroes.

clock 18:03 18 uur 03. WK 3x3 basketbal Belgian Lions drijven op enthousiasme van fans naar vlotte zege in 1e WK-opdracht

clock 17:30 17 uur 30. Zege voor Nederland. Het zag er een tijdlang benard uit voor de Nederlandse vrouwen, maar ze hebben hun 1e zege binnen. Het 5e reekshoofd hier in Antwerpen wint met 15-11 van Israël. Nu is het aan de Belgian Lions! . Zege voor Nederland Het zag er een tijdlang benard uit voor de Nederlandse vrouwen, maar ze hebben hun 1e zege binnen. Het 5e reekshoofd hier in Antwerpen wint met 15-11 van Israël. Nu is het aan de Belgian Lions!

clock 17:14 17 uur 14. Israëlische pakt uit met ver buzzershot. Israëlische pakt uit met ver buzzershot

clock 17:03 17 uur 03. Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers? Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers?

Sessie 3. We maken ons op voor de 3e sessie, die zo dadelijk van start gaat met Israël-Nederland bij de vrouwen. Na die wedstrijd is het aan de Belgian Lions tegen Slovenië. Wie geen kaartje heeft, is eraan voor de moeite, want alle tickets voor de sessies met de Belgian Lions en Belgian Cats zijn gereserveerd. Maar geen nood: alles is te volgen op onze kanalen.



Wie geen kaartje heeft, is eraan voor de moeite, want alle tickets voor de sessies met de Belgian Lions en Belgian Cats zijn gereserveerd. Maar geen nood: alles is te volgen op onze kanalen.

Winst voor Brazilië. Brazilië heeft zich goed herpakt na de nederlaag tegen Puerto Rico. In een zenuwslopend duel met Frankrijk trekken de Brazilianen aan het langste eind: 16-15. Daarmee hebben we meteen het einde van de 2e sessie gehad. Vanaf 16.55 uur kunt u hier en op Eén terecht voor sessie 3, met daarin om 17.30 uur ook de 1e wedstrijd van de Belgian Lions. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Slovenië.



clock 16:20 16 uur 20. De beleving in het tijdelijke basketbalstadion op de Groenplaats is groot. We durven nu al te zeggen dat het over een goed uurtje zal knallen wanneer onze Belgian Lions de arena betreden. . De beleving in het tijdelijke basketbalstadion op de Groenplaats is groot. We durven nu al te zeggen dat het over een goed uurtje zal knallen wanneer onze Belgian Lions de arena betreden.

clock 15:52 15 uur 52. Japan zet China opzij en maakt een buiging voor het publiek

Japan legt China over de knie. China, de regerende wereldkampioen en de bronzen medaille van de Olympische Spelen, verliest de Aziatische clash tegen Japan: 17-14. Brazilië-Frankrijk sluit zo meteen deze sessie af. Daarna volgt een korte pauze. Vanaf 16.55 uur kunt u ook kijken op Eén, om 17.30 uur is het aan de Belgische mannen.



