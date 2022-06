LIVESTREAM: Egypte-Slovenië is de afsluiter van dag 3 op het WK 3x3

clock 22:04 22 uur 04. Een perfect rapport voor de Belgen in poule D, waar nu nog de laatste match afgewerkt wordt: Egypte-Slovenië. . Een perfect rapport voor de Belgen in poule D, waar nu nog de laatste match afgewerkt wordt: Egypte-Slovenië.

clock 21:59 21 uur 59. WK 3x3 basketbal WK 3x3: Belgian Lions verwennen het publiek met 4e zege op rij in poulefase

clock 21:07 21 uur 07. Het verschil tussen Canada en Nederland is duidelijk: 21-12. Canada wordt zo 2e in de poule, Oranje gaat als nummer 3 naar de 1/8e finales. Nog even minuten geduld en dan is het aan de Belgian Lions.



Nog even minuten geduld en dan is het aan de Belgian Lions.

clock 21:06 21 uur 06. Voor het de beurt is aan de Belgian Lions kijken we nog naar Nederland-Canada in het vrouwentoernooi. Beide landen zijn al zeker van de 1/8e finales. Deze wedstrijd bepaalt wie er nummer 2 en wie nummer 3 wordt in de poule.



Beide landen zijn al zeker van de 1/8e finales. Deze wedstrijd bepaalt wie er nummer 2 en wie nummer 3 wordt in de poule.

clock 20:55 20 uur 55. Amerikanen verzorgen de show met fantastische alley-oop dunk tegen Egypte. Amerikanen verzorgen de show met fantastische alley-oop dunk tegen Egypte

clock 20:53 20 uur 53. De Amerikanen meppen een machteloos Egypte tegen het Canvas met 21-11 en zijn zo klaar met de poulefase. Voor Egypte is er straks nog één wedstrijd, tegen Slovenië, maar de Egyptenaren zijn nu al zeker uitgeschakeld. Met deze zege is Team USA ook zeker van de 2e stek in de poule en een plek in de 1/8e finales.



Met deze zege is Team USA ook zeker van de 2e stek in de poule en een plek in de 1/8e finales.

clock 20:29 20 uur 29. We gaan voort met de mannen. In de poule van België neemt Amerika het op tegen zwak broertje Egypte. Afwachten hoe Team USA het verlies tegen de Belgian Lions verteerd heeft, maar normaal gezien moeten de Amerikanen dit varkentje makkelijk kunnen wassen. . We gaan voort met de mannen. In de poule van België neemt Amerika het op tegen zwak broertje Egypte. Afwachten hoe Team USA het verlies tegen de Belgian Lions verteerd heeft, maar normaal gezien moeten de Amerikanen dit varkentje makkelijk kunnen wassen.

clock 20:11 20 uur 11. Spanje op 1. Spanje pakt in spaarmodus de zege tegen Israël en wint zo zijn groep in het vrouwentoernooi. De Spaanse vrouwen zijn nog ongeslagen en mogen rechtstreeks naar de kwartfinales. . Spanje op 1 Spanje pakt in spaarmodus de zege tegen Israël en wint zo zijn groep in het vrouwentoernooi. De Spaanse vrouwen zijn nog ongeslagen en mogen rechtstreeks naar de kwartfinales.

clock 20:10 20 uur 10. Avondsessie is gestart. We beginnen aan de avondsessie met Israël-Spanje bij de vrouwen. Bij winst verzekeren de Spaanse vrouwen zich van het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales. . Avondsessie is gestart We beginnen aan de avondsessie met Israël-Spanje bij de vrouwen. Bij winst verzekeren de Spaanse vrouwen zich van het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales.

clock 19:16 19 uur 16. Slovenië doet België een plezier. Goed nieuws voor de Belgian Lions: in dezelfde poule heeft Slovenië zonet Oostenrijk verslagen. Door dat resultaat zijn de Belgische mannen zeker van groepswinst en mogen ze rechtstreeks naar de kwartfinales. . Slovenië doet België een plezier Goed nieuws voor de Belgian Lions: in dezelfde poule heeft Slovenië zonet Oostenrijk verslagen. Door dat resultaat zijn de Belgische mannen zeker van groepswinst en mogen ze rechtstreeks naar de kwartfinales.

clock 19:15 19 uur 15. Bij de vrouwen hebben Spanje, Canada en Nederland zich geplaatst voor de volgende ronde. Het is nog even afwachten om met zekerheid te zeggen wie rechtstreeks naar de kwartfinales mag als groepswinnaar, maar wellicht wordt dat Spanje. . Bij de vrouwen hebben Spanje, Canada en Nederland zich geplaatst voor de volgende ronde. Het is nog even afwachten om met zekerheid te zeggen wie rechtstreeks naar de kwartfinales mag als groepswinnaar, maar wellicht wordt dat Spanje.

clock 18:20 18 uur 20. In het vrouwentoernooi heeft Spanje het titanenduel tegen Canada gewonnen met 18-16. Voor de Spaanse dames ziet het er goed uit met het oog op de volgende ronde. U kunt nu kijken naar Chili-Nederland in dezelfde poule.



U kunt nu kijken naar Chili-Nederland in dezelfde poule.

clock 18:05 18 uur 05. De Belgian Lions winnen, maar het basketbalplezier gaat gewoon voort. In de livestream kunt u genieten van de topper bij de vrouwen tussen Canada en Spanje, aansluitend is er ook Chili-Nederland. . De Belgian Lions winnen, maar het basketbalplezier gaat gewoon voort. In de livestream kunt u genieten van de topper bij de vrouwen tussen Canada en Spanje, aansluitend is er ook Chili-Nederland.

clock 18:00 18 uur . WK 3x3 basketbal WK 3x3: Koelbloedige Belgian Lions verslaan titelverdediger VS na zinderende wedstrijd

clock 16:26 16 uur 26. Met de beklijvende match tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland hebben we meteen ook de 2e sessie van vandaag gehad. Na de pauze gaan we voort met sessie 3, waarin we natuurlijk vooral uitkijken naar de clash tussen onze Belgian Lions en de Amerikaanse mannen, allebei nog ongeslagen na 2 matchen. U kunt vanaf 16.40 uur terecht op Eén, aansluitend op het BK tijdrijden. Online-kijker kunnen uiteraard kijken met livestream.



Na de pauze gaan we voort met sessie 3, waarin we natuurlijk vooral uitkijken naar de clash tussen onze Belgian Lions en de Amerikaanse mannen, allebei nog ongeslagen na 2 matchen.



U kunt vanaf 16.40 uur terecht op Eén, aansluitend op het BK tijdrijden. Online-kijker kunnen uiteraard kijken met livestream.

clock 16:24 16 uur 24. Exit Brazilië en Puerto Rico. In groep A van het mannentoernooi is het doek gevallen. Servië mag als poulewinnaar rechtstreeks naar de 1/4e finales. Frankrijk is de nummer 2 van de groep na de winst tegen Puerto Rico: 21-14. Nieuw-Zeeland mag als nummer 3 net als Frankrijk naar de 1/8e finales. Voor Brazilië en Puerto Rico zit dit WK erop.



Frankrijk is de nummer 2 van de groep na de winst tegen Puerto Rico: 21-14. Nieuw-Zeeland mag als nummer 3 net als Frankrijk naar de 1/8e finales.



Voor Brazilië en Puerto Rico zit dit WK erop.

clock 15:54 15 uur 54. Nieuw-Zeeland juicht. In de poule van Servië schaart Nieuw-Zeeland zich bij de 1/8e finalisten na een nagelbijter tegen Brazilië. De Brazilianen hadden in de slotfase nog de kans om het laken naar zich toe te trekken, maar Verissimo faalde vanaf de vrijworplijn en miste ook zijn ultieme lay-up.



De Brazilianen hadden in de slotfase nog de kans om het laken naar zich toe te trekken, maar Verissimo faalde vanaf de vrijworplijn en miste ook zijn ultieme lay-up.